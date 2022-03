Držitel loňské ceny Anděl zpěvák 7krát3 vydává singl a chystá koncert v Praze

Praha - Držitel loňské ceny Anděl v kategorii Sólový interpret zpěvák 7krát3, vlastním jménem Štěpán Hebík, vydává nový singl a chystá koncert v Praze. Singl vzniklý v produkci Romana Holého doprovázejí dva odlišně pojaté videoklipy režiséra Benjamina Buttlera. V prvním z nich se ujal hlavní role Honza Cina, druhý videoklip nabízí remix od Mr. Moustache, českého producenta žijícího v Los Angeles. 7krát3 novou skladbu naživo představí 17. března na koncertu v Praze.

"Vystoupím v Lucerna Music Baru. Bude tam spousta zajímavých hostů jako třeba rappeři Paulie Garand a Maniak, bývalý člen mé kapely Igor Ochepovsky a také excelentní saxofonista Jiři Halada, který nahrával skladbu Headphones, takže to bude pestrý večer," řekl ČTK 7krát3. "Z nových věcí představím právě Headphones. Kdokoliv má rád večer s jednou a více ženami najednou, tak se mu ta skladba bude líbit. Živě zahrajeme verzi číslo jedna, ke které vyšel černobílý klip v hlavní roli s Janem Cinou," dodal.

Rodák z Českých Budějovic se loni stal nečekaným vítězem cen Anděl. Ve své kategorii se prosadil v konkurenci Dana Bárty a Jaromíra Nohavici nahrávkou s názvem I, na němž hostují zpěváci Jiří Korn a PSH. "Kdyby svět probíhal normálně, tak by to vítězství určitě znamenalo více koncertů, ale kvůli covidu bylo hraní omezené, takže k tomu nedošlo. Koncerty se už dva roky přesouvají, takže je všechno přehlcené. Doufám, že současná válka na Ukrajině neovlivní nějaké další kulturní vyžití," uvedl.

7krát3 zatím vydal jen několik singlů a vzbudil pozornost videoklipem k písni Promiň, ve které se omlouvá dívce za předčasnou ejakulaci. Klip byl přijat nejprve rozporuplně, nakonec byl nominován na cenu Anděl v kategorii Videoklip a zaznamenal již 560.000 zhlédnutí. Zpěvák dodnes nevydal klasické album. "V dnešní zrychlené době není potřeba mít desku, každý můj singl má jiný zvuk, téma i náladu. Na album bych musel najít nějaký spojovací prvek. Ale až to ve správný moment přijde, tak se vydání desky nebráním," sdělil.

7krát3, který dříve působil pod přezdívkou Jaquin Step působil jako vokalista a trombonista reggae skupiny Pub Animals, se stylově přiklonil k modernímu afroamerickému rhythm and blues. V létě plánuje svoji tvorbu představit na několika festivalech. "V plánu jsou Rock for People, Colours of Ostrava a další super festivaly. Jednáme nyní také o podzimním klubovém turné, kam bych vyrazil s kapelou jako 7krát3 & Live Band," podotkl.

Hudebník, zpěvák, producent a rapper 7krát3 se narodil 21. července 1989 do hudebně nadané rodiny. Jeho otec, Jiří Hebík, je frontmanem reggae a funky kapely HE Band.