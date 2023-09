Druhý úsek metra D vyjde na 30 mld. Kč, postavit ho má sdružení kolem Subterry

Praha - Představenstvo pražského dopravního podniku (DPP) dnes schválilo vítěze tendru na druhý úsek metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, uspělo sdružení vedené firmou Subterra s nabídnutou cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. ČTK o tom v tiskové zprávě informoval mluvčí DPP Daniel Šabík. Vedení podniku zároveň pro zásadní nedostatky v nabídce vyloučilo z tendru sdružení firem vedené společností PORR, které proti tomu plánuje podat námitku. Stavba metra D začala loni v úseku mezi Pankrácem a Olbrachtovou.

Kolem tendru na druhý úsek linky, která v budoucnu propojí Pankrác s Písnicí, se podle ředitele DPP Petra Witowského strhla velká bitva. "Některé praktiky jsou pro nás zcela nepřijatelné. Místo toho, aby probíhala férová soutěž, je vyvíjen nátlak na členy představenstva DPP, dozorčí rady DPP či Rady hl. m. Prahy, a dokonce bylo vyhrožováno e-maily pod smyšlenými jmény samotným členům hodnotící komise," uvedl. Podnik zvažuje další právní kroky.

Tendr řeší antimonopolní úřad, který podle informací Hospodářských novin v polovině července rozhodl o jeho zrušení kvůli nastavení podmínek pro uchazeče. Podnik proti rozhodnutí podal rozklad, do finálního rozhodnutí nemůže podle informací úřadu s vítězem tendru uzavřít smlouvu.

Do tendru se podle informací podniku přihlásili tři zájemci, a to sdružení vedené společností Subterra, sdružení vedené společností PORR a sdružení vedené společností STRABAG. Posledně zmíněný účastník nabídl nejvyšší cenu, hodnotící komise tak vybírala ze zbylých dvou. "Oba uchazeči museli v průběhu zadávacího řízení své nabídky na základě výzev DPP vysvětlit a upravit, jelikož obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nedostatky v oblasti splnění kvalifikačních předpokladů a chyby v předloženém harmonogramu stavby," uvedl Šabík.

Dodal, že zatímco vítězné sdružení firem nedostatky po výzvě odstranilo, sdružení vedené společností PORR žádost o vysvětlení mimořádně nízké ceny v podstatě ignorovalo, opravilo jen některé chyby v harmonogramu a současně udělalo chyby nové. Některé položky v nabídce, která byla cenově nejnižší, byly podle podniku oceněny hluboko pod tržním standardem, což se týkalo i například ražby tunelů. Jiné položky byly naopak oceněny mnohonásobně výše, než předvídal projektant a než nabídli ostatní účastníci tendru, dodal Šabík.

Pokud by DPP takovou nabídku akceptoval, mohl by podle mluvčího už na začátku projektu zaplatit více než miliardu korun bez toho, aby plnění smlouvy reálně začalo, a v případě prodlení se stavbou by i bez svého zavinění hradil další stovky milionů za kompletační a koordinační činnost. "Z těchto důvodů DPP na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise sdružení vedené firmou PORR ze zadávacího řízení vyloučil," sdělil v tiskové zprávě Šabík. Dodal, že pokud by tak podnik neučinil, jednal by v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Mluvčí firmy PORR Jana Mašínová ČTK sdělila, že podle společnosti je rozhodnutí o vyloučení z tendru v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a vznese proti němu námitku. "Chceme zdůraznit, že uváděné informace o údajných nedostatcích naší nabídky v plném rozsahu odmítáme a naše nabídka plní všechny požadavky zadavatele a je nejvýhodnější," uvedla. I hodnotící komise podle ní ve zprávě z konce srpna vyhodnotila nabídku sdružení vedeného PORR jako ekonomicky nejvýhodnější.

Tendr v současnosti řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to na návrh firmy Metrostav DIZ. Podle úřadu DPP nastavil diskriminační zadávací podmínky týkající se prokazování technické kvalifikace, konkrétně pak předkládání referenčních zakázek souvisejících s dodávkami výtahů. Podnik s rozhodnutím nesouhlasí a podal proti němu rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, který ve věci zatím nerozhodl.

Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který má DPP v gesci a zároveň předsedá jeho dozorčí radě, je tendr plně v pravomoci vedení podniku. "Po rozhodnutí představenstva DPP má dozorčí rada obdržet kompletní informaci včetně posudků. Lze očekávat, že po odvoláni neúspěšných uchazečů bude o zakázce rozhodovat ÚOHS, jakožto zákonem určený nestranný arbitr. Pokud by i poté zůstal jakýkoliv stín pochybnosti, budu požadovat audit celé zakázky," uvedl náměstek.

Podle zjištění serveru iROZHLAS došel členům hodnotící komise tendru e-mail, ve kterém neznámý pisatel adresátům vyhrožoval, že jestli budou hlasovat pro vyloučení nejlevnější nabídky sdružení pod vedením firmy PORR, skončí ve vězení. Mluvčí jedné firmy ze sdružení Vinci Iveta Štočková podle serveru odmítla, že by skupina stavebních společností podobný e-mail rozesílala.

Stavba nové linky pražského metra začala loni, ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Stavbu řešil i Nejvyšší správní soud (NSS), který rozhodl ve prospěch DPP a v srpnu zamítl kasační stížnosti Pankrácké společnosti a muže z Kovařovicovy ulice v Praze 4, kteří už dříve neúspěšně zpochybnili stavební povolení u Městského soudu v Praze. Stavbu prvního úseku provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag.