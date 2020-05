Druhý stupeň ZŠ a SŠ by se mohly omezeně otevřít 8. června

Praha - Žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol by se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to dnes navrhne vládě. Školy by pro žáky mohly připravit aktivity podle svých možností. Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Základní školy by podle ní pro žáky druhého stupně nemusely zajišťovat program podle běžného rozvrhu na každý den, ale děti by do nich mohly chodit třeba na třídnické hodiny. "Nemuselo by to být každý den, ale třeba jen v některých dnech v týdnu na část dne," řekla. Zdůraznila, že otevření škol má dětem umožnit zejména znovunavázání vztahů se spolužáky a osobního kontaktu s učitelem. Podobně by podle ní mohly fungovat i střední školy, konzervatoře či vyšší odborné školy. "Je to v souladu s předpokládaným harmonogramem uvolňování opatření ve školství," dodala.

Z vládního materiálu, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že by podobně jako v případě prvního stupně základních škol nebo žáků posledních ročníků základních a středních škol kvůli riziku šíření koronaviru docházka nebyla povinná. Děti by ve školách byly rozděleny do skupin nejvýše po 15.