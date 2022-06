Druhý ročník cyklistického závodu L’Etape pojedou i Sáblíková či Štybar

Praha - Druhého ročníku cyklistického závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France, který se pojede v sobotu 11. června v Praze a Středočeském kraji, se mezi amatéry zúčastní opět několik sportovních es. Na start se postaví například Zdeněk Štybar, Andy Schleck, Nikola Nosková, Ján Svorada nebo atlet Jakub Holuša, chybět nebude ani vítězka premiérového ročníku mezi ženami Martina Sáblíková.

Projekt, který simuluje podmínky nejslavnějšího cyklistického závodu Tour de France, existuje již mnoho let. Pod dohledem francouzských pořadatelů se závod a jeho atmosféra přenáší do různých států v Evropě; do Česka se letos vrací po loňské premiéře, kdy se jelo v srpnu. Ve Francii se letos pojede dokonce již 30. ročník.

Účastníci si mohou opět vybrat ze dvou tras. Delší varianta měří 136,8 kilometru a závodníci se během ní budou muset poprat s převýšením 1900 metrů. Kratší trasa měří 91,7 kilometru a má převýšení 1000 metrů.

"Pro mě to byl obrovský zážitek, který bych každému doporučila. Spousta lidí kolem trasy, dojezd na Strahově i průjezd vesnicemi, bylo to neuvěřitelné. Myslím, že něco takového jsem nikdy nezažila. Chci si to v sobotu zase užít a být s těmi lidmi na startu. Opravdu moc se na to těším. Myslím, že hned při premiéře se L’Etape stala legendární," řekla na dnešní tiskové konferenci v Praze rychlobruslařská šampionka Sáblíková.

Trasa doznala oproti loňsku několika změn. "Já jsem hrozně ráda, že se nepojede úplně ten samý okruh, protože nemám ráda, když tu trať už moc znám. Pro mě je lepší, když tak úplně nevím, do čeho jdu. Je tam úsek, co se pojede oproti loňsku v protisměru, tak uvidíme, jak to bude vypadat z té druhé strany. Jsem hlavně ráda, že těch kopců je tam zase víc, protože je to pro mě výborný trénink. Loni mi daly zabrat hlavně sjezdy," uvedla Sáblíková.

"Myslím, že na téhle akci je krásné hlavně to, že si každý může najít to své. Těch možností motivace je určitě víc. Někdo pojede na výsledek, někdo jiný - jako třeba já - si to bude chtít zase co nejvíce užít. Není to o tom, že bych chtěl za každou cenu dosáhnout na co nejlepší výsledek," řekl Svorada, který je vedle Sáblíkové dalším ambasadorem akce a během závodní kariéry dokázal na "Staré dámě" vyhrát tři etapy.

Do závodu je stále možné se přihlásit a přidat se k více než 2100 závodníkům, z nichž je drtivá většina z Česka. Své zástupce ale mají i Slovensko, Argentina, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko či Velká Británie.

"Registrace stále běží a je pak možná i na místě. Nemáme žádný stanovený limit, budeme rádi, když se těch závodníků zúčastní co možná nejvíce," uvedl Tomáš Pravenec, ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport.

"Chceme zopakovat loňský povedený ročník, to je zavazující, ideálně se samozřejmě ještě zlepšit. Velmi pozitivní je, že nemusíme řešit žádná covidová opatření. Věřím, že pro cyklisty i fanoušky bude celá akce opět velkým zážitkem," dodal Pravenec.