Druhou etapu Gira vyhrál ve spurtu italský dráhař Milan

San Salvo (Itálie) - Druhou etapu Gira d'Italia vyhrál v hromadném spurtu italský cyklista Jonathan Milan, jenž startuje na své první Grand Tour. V růžovém trikotu lídra zůstal vítěz sobotní časovky Remco Evenepoel z Belgie.

Dvaadvacetiletý Milan triumfoval po 202 kilometrech rovinaté etapy ve městě San Salvo. Člen týmu Bahrajn Victorious dosáhl největšího vítězství na silnici po úspěších na dráze: urostlý 194 cm vysoký cyklista je olympijským vítězem, mistrem světa a mistrem Evropy ve stíhacím závodu družstev a z ME má také dvě zlata z individuální stíhačky.

"Je to neskutečné, nemám slov. Nemůžu tomu uvěřit, protože tohle je moje první Giro a druhá etapa. Včera jsem odjel docela dobrou časovku, byl jsem celkem spokojený. Dnes jsem makal, ale nedovedl jsem si představit, že dosáhnu na výhru," uvedl nečekaný vítěz Milan.

V pelotonu prořídlém po hromadném pádu necelé čtyři kilometry před cílem za Milanem spurtovali David Dekker z Nizozemska a Australan Kaden Groves. Mezi zhruba patnáctkou jezdců, kteří skončili na zemi, byli i bývalí mistři světa Mark Cavendish z Británie a Dán Mads Pedersen.

Nehodě se vyhnul mistr světa Evenepoel a uhájil růžový dres lídra, který vybojoval sobotním triumfem v zahajovací časovce. Před druhým Filippem Gannou z Itálie má náskok 22 sekund. "Všechno bylo v klidu. Byli jsme vepředu, takže jsme se vyvarovali problémů, ale byl to myslím docela ošklivý pád. Tušil jsem, že se to stane, takže víme, koho z toho můžeme vinit. Ale to je cyklistika," řekl Evenepoel.

S časovou ztrátou dojeli do cíle ve druhé stovce všichni tři čeští cyklisté. Debutant Karel Vacek obsadil 132. pozici, Evenepoelovi kolegové z týmu Soudal-Quick Step Jan Hirt a Josef Černý se seřadili na 171. a 172. místě.

V pondělí je na programu 3. etapa mezi městy Vasto a Melfi o délce 216 km, v jejímž závěru jsou dvě kategorizovaná stoupání.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa, 202 km:

1. Milan (It./Bahrajn Victorious) 4:55:11, 2. Dekker (Niz./Arkéa-Samsic), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Marit (Belg./Intermarché-Circus-Wanty), 5. Mayrhofer (Něm./DSM), 6. Ackermann (Něm./SAE Team Emirates), ...132. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -34, 171. Hirt, 172. Černý (oba ČR/Soudal-Quick Step) oba -2:16.

Průběžné pořadí: 1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) 5:16:29 2. Ganna (It./Ineos Grenadiers) -22, 3. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -29, 4. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 5. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) oba -43, 6. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -55, ...147. Černý -3:54, 160. K. Vacek -4:28, 169. Hirt -5:13.