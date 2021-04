Druhé dávky vakcín Moderna a Pfizer se budou podávat až po 42 dnech

Praha - Druhou dávku vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna bude možné podávat 38 až 42 dní po první. Po dnešním jednání vlády to potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Týká se to lidí, kteří ještě nemají druhý termín očkování proti covidu-19.

U látky AstraZeneca zůstává druhý termín po 12 týdnech. Dosud se očkovalo druhou dávkou vakcín od Pfizer/BioNTech po 21 a Moderny po 28 dnech. Ministerstvo zdravotnictví tento krok avizovalo už minulý týden, formálně bude nyní stvrzen mimořádným opatřením resortu.

Blatný dříve uvedl, že ochrana očkovaného člověka po dvou týdnech od první dávky se postupně blíží k 80 procentům. Snižuje se tak riziko hospitalizace i úmrtnost. Dnes zopakoval, že se prodloužením intervalu mezi dávkami nesnižují validita či efekt vakcíny.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara je třeba, aby aspoň první dávkou bylo co nejdříve očkováno co nejvíce lidí z rizikových skupin. Podle Blatného se první dávkou v poměrně krátké době podaří očkovat o několik set tisíc lidí více.

Od začátku očkování bylo podáno přes 1,8 milionu dávek a alespoň jednu z nich dostalo 1,2 milionu lidí. Více než 583.000 lidí má ukončené očkování dvěma dávkami. Očkovaných alespoň jednou dávkou je tak asi 11 procent lidí, mezi staršími 80 let jsou to téměř dvě třetiny a lidí ve věku 70 až 79 let asi 44 procent.