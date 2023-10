Druhá nejsilnější slovenská strana chce zabránit vzniku vlády vítězného Směru-SD

Bratislava - Druhá nejsilnější strana po sobotních předčasných parlamentních volbách na Slovensku, Progresivní Slovensko (PS), udělá všechno pro to, aby vládu nesestavili vítězní sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica. Novinářům to řekl předseda PS Michal Šimečka. Strana Směr-SD má jako vítěz voleb největší odpovědnost za příští vývoj, uvedla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Svůj další postup zatím neoznámila, dříve ale řekla, že vítěznou stranu pověří sestavením nové vlády.

"Volby vyhrál Směr. Je to velmi špatná zpráva pro Slovensko. Ještě horší by byla, pokud by se Ficovi podařilo sestavit vládu. Naším cílem stále zůstává, a uděláme pro to všechno, aby se to nestalo," uvedl Šimečka.

Liberální proevropské PS a Směr-SD se liší například v názoru na pokračování vojenské pomoci Ukrajině, která se brání ruské agresi, nebo na posílení práv komunity LGBT+.

Podle Šimečky rozhodující při vytvoření nové vlády bude postoj strany Hlas-sociální demokracie, která ve volbách skončila na třetím místě. Řekl, že po volbách připadá v úvahu vznik jen dvou možných koalic: jedné v čele se Směrem-SD a druhé pod vedením PS.

"Vítěz voleb nese největší odpovědnost za další vývoj, protože vzbudil největší očekávání veřejnosti. Je nyní důležité, aby je naplňoval ve prospěch nás všech, ve prospěch Slovenska," řekla Čaputová podle prohlášení, které ČTK poskytl její mluvčí Martin Strižinec.

Čaputová uvedla, že blahopřeje vítězi voleb i všem ostatním stranám, které budou mít zastoupení ve sněmovně. Poděkovala také voličům, kteří se zúčastnili voleb.

Před zvolením hlavou státu byla Čaputová místopředsedkyní liberálního hnutí Progresivní Slovensko, které v sobotních volbách skončilo na druhém místě. Jeho předseda Michal Šimečka řekl, že PS chce zabránit vzniku vlády Směru-SD.

Prezident podle slovenské ústavy po volbách jmenuje nového premiéra a také členy jeho kabinetu. Prezidentské pověření k sestavení vlády je spíše tradicí, které není upraveno v ústavě.