Druhá generace vozu Kia Stinger bude elektrická

Výroba vozu Kia Stinger, což je sportovní výkonný sedan se spalovacím motorem v kategorii střední třídy nyní končí. Ovšem již v roce 2025 by se měla, podle zdrojů webu ET News představit nová generace.

Ta již ovšem bude mít plně elektrický pohon. Navíc se stane v koncernu Hyundai-Kia jedním z prvních čistě elektrických modelů s novou platformou pro velké vozy.

Podle zatím oficiálně nepotvrzených informací by se do jeho útrob měla dostat zcela nový vysokonapěťová baterie s kapacitou 113,2 kWh. To znamená, že by šlo o větší baterii než jsou ty využívané v současné době například v luxusních modelech jako Mercedes-Benz EQS nebo Tesla Model S. Dá se tak spekulovat o dojezdu přesahujícím osm set kilometrů.

Navíc automobil má pokračovat ve své sportovní tradici. Vrcholnou verzi by měly pohánět elektromotory se souhrnným výkonem přesahujícím hranici šesti stovek koňských sil.

Novou platformu označovanou zkratkou eM využijí kromě tohoto vozidla s projektovým názvem GT1 také další typy aut se značkami, Hyundai, Kia nebo Genesis.

Prozatím bude tento korejský koncern prodávat také elektromobily s jinými platformami. A dokonce zatím neoznámil ani ukončení produkce vozů s pohonem plug-in hybrid, přestože zájem o ně nebyl nikdy moc velký a neustále klesá.

Autonaelektřinu.cz