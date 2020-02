Drobné zásilky z čínských e-shopů příští rok zřejmě zdraží

Praha - Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, v příštím roce zřejmě zdraží. Upozornila na to společnost Gerlach, která poskytuje celní služby. Důvodem je to, že od roku 2021 se v EU zruší výjimka, podle které lidé nemusí platit DPH u malých zásilek v hodnotě do 22 eur (zhruba 550 korun).

"Zatímco unijní podniky musí odvádět DPH bez ohledu na hodnotu prodaného zboží, malé zásilky do 22 eur z Číny a dalších třetích zemí nepodléhají clu ani odvodům DPH. Zboží v podobné kvalitě je proto při nákupu z Číny výrazně levnější a pro evropské podniky představuje nepříjemnou konkurenci. Mezi českými zákazníky čínských e-shopů je nejoblíbenější různé příslušenství k mobilním telefonům, jako jsou ochranná sklíčka, kryty, nabíječky nebo sluchátka," uvedl Luděk Procházka ze společnosti Gerlach. Dodal, že do celé EU ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek osvobozených od DPH.

Podle údajů České pošty počet takových drobných zásilek v ČR stoupá. Loni jich bylo 28 milionů, předloni 25 milionů. "Od ledna 2021 končí osvobození na DPH. To znamená, že na všechny zásilky včetně těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za celní deklaraci," uvedl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

Procházka ze společnosti Gerlach upozornil, že změna může přinést problémy kurýrním společnostem i České poště, stejně jako v roce 2011, kdy byla zrušena výjimka z placení DPH u zásilek do 150 eur. "Tehdy to přineslo velké problémy kurýrním společnostem i České poště, protože najednou muselo být k těmto zásilkám vystaveno celní prohlášení a firmy musely najímat nové celní deklarantky, aby nápor administrativy zvládly. V konečném důsledky bude opatření znamenat prodražení zásilek nejen o položku DPH, ale také o administrativní poplatky spojené s jejich odbavením. Tyto položky mohou v důsledku i převýšit původní hodnotu zásilky," upozornil.

Podle experta na DPH z poradenské společnosti BDO Petra Vondraše současná situace nabádá k umělému podhodnocování zboží a podvodům v odvodech DPH. Jejich výši Evropská komise odhaduje na pět miliard eur ročně. "Nové opatření je dalším krokem v celkové strategii Evropské unie pro oblast elektronické komerce, která má přinést členským státům zvýšení příjmu z DPH až o sedm miliard eur ročně," uvedl. Podle něj lze očekávat, že si budou čínské společnosti ve větší míře pronajímat sklady v EU a z nich dodávat zboží. "Český zákazník tak v případě skladu v ČR obdrží od čínského dodavatele rovnou fakturu s českou DPH, čímž mu odpadne starost související se clem a dovozním DPH," dodal.

Čínští obchodníci se podle dřívějších informací již novým pravidlům přizpůsobují a staví po Evropě obří mezisklady. AliExpress například nabízí dodání vybraného zboží ze zemí EU, včetně logistického areálu v Jenči u Prahy.

Drobné zásilky jsou osvobozeny od DPH, pokud jejich hodnota nepřesahuje 22 eur. V případě cla se osvobození vztahuje na zásilky do 150 eur. To platí u poštovní přepravy. Osvobození od DPH a cla neplatí pro alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky.

Evropská Rada v prosinci 2017 schválila daňový balíček týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Stanoví, že od roku 2021 bude zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur. Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.