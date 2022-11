Dražší energie nepřipravily koně při parkurovém Prague Playoffs o komfort

Praha - Navzdory dražším energiím budou mít koně při parkurovém Prague Playoffs stejný komfort jako obvykle. Do stájí u O2 areny jich na vyvrcholení seriálu Global Champions a doprovodné soutěže dorazí více než dvě stovky. Znovu je čekají vytápěné boxy a sprchy s teplou vodou.

Podmínky jsou nastaveny stejně jako při předchozích ročnících elitní akce, která se v Praze poprvé konala v roce 2018. "Požadavek ze strany Global Champions je takový, že musíme vytápět zhruba o deset stupňů nad venkovní teplotu. Má to svůj limit, maximální teplota by neměla přesáhnout 18 až 19 stupňů," řekl novinářům ředitel organizačního výboru Jan Andrlík.

V dočasných stájích, které vyrostly v obřích stanech nedaleko haly, se topí lehkým topným olejem. "Takže to navýšení kopíruje ceny benzinu nebo nafty. Je zhruba kolem patnácti procent. Museli jsme se s tím poprat a je to součástí našeho rozpočtu," doplnil Andrlík.

Parkuroví koně jsou na komfort zvyklí. Pořadatelé musejí řešit i individuální požadavky jednotlivých týmů včetně toho, jaké koně chtějí, nebo naopak nechtějí mít v bezprostředním okolí. "Jsou to opravdoví atleti, takže dostanou maximální péči. Každý ošetřovatel se už od rána svému koni věnuje. Týmy si přivezou krmení, ale my jim k tomu dodáme ještě mrkev a další pamlsky," uvedla sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková.

Přestože je součástí organizačního týmu od začátku, stále prožívá přípravy, jako by to dělali poprvé. "I když už ty zkušenosti máme, tak vždycky přijde něco, co musíte řešit, třeba i nějaké komplikace v průběhu příprav. Je to specifické v tom, že tohle místo není určené pro koně, takže tady musíme všechno vytvořit," řekla.

V hlavní hale musejí pořadatelé zakrýt led. Pod speciálním povrchem, který na kolbiště přivážejí z Německa, je plocha pokryta gumovými čtverci. Ty jsou všude, kde se pohybují koně. "Celkem tady máme devět a půl tisíce metrů čtverečných těchto gumových koberců. To je plocha jako jeden a půl fotbalového hřiště," přiblížil Andrlík.

Ve vedlejší hale Universum, kde bude opracoviště, se ještě v sobotu konal koncert. Dnes už tam byl položený povrch. V hlavní aréně pořadatelé nainstalovali osvětlení a další prvky, které jsou u stropu, a začínají přivážet speciální směs písku a geotextilie, na které se bude od čtvrtka do neděle skákat. "V harmonogramu příprav máme zhruba půl dne náskok," pochvaloval si Andrlík.

Na rozdíl od loňského roku nemusí řešit žádná opatření spojená s koronavirem, jako byly všudypřítomné roušky a desinfekce nebo oddělování jednotlivých skupin účastníků. "Je to velmi pozitivní. Velmi se to promítá i do předprodeje vstupenek. Jsme už zhruba pět až šest tisíc vstupenek nad prodejem v loňském roce," řekl.

Kapacita pro každý den je zhruba 10.000 fanoušků. Pořadatelé očekávají velký zájem především o víkendu, kdy bude v sobotu Super Grand Prix jednotlivců a v neděli finále týmového Super Cupu. "Doufám, že bychom se mohli v průběhu těch čtyř dní dostat blízko k číslům z roku 2019, který byl zatím divácky nejúspěšnější. Tam jsme byli na úrovni 27 až 28 tisíc lidí za celou akci," poznamenal Andrlík.

Lákadlem je účast týmu Prague Lions včetně české reprezentantky Anny Kellnerové. Ten díky třetímu místu v dlouhodobé části Global Champions League postoupil přímo do pátečního semifinále Super Cupu. Řada českých jezdců se představí v doprovodných soutěžích.