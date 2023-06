Drážní zákon zřejmě umožní konzervaci tratí na žádost vlastníků

Praha - Drážní zákon zřejmě v budoucnu umožní konzervaci železničních tratí na žádost jejich vlastníků. Rozhodovat o ní bude drážní úřad. Podmínkou bude, že dva roky po sobě klesl provoz na takové trati ročně pod 300 jízd za účelem přepravy osob a nebo 12 nákladních jízd. Tuto možnost vložila do zákona Sněmovna na návrh skupiny poslanců v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Schválená novela má na návrh vlády v souladu s nařízením EU především posílit práva cestujících na železnici.

Konzervace má ušetřit vlastníkům peníze. Vlastník by mohl požádat o konzervaci trati v případě, že dva roky po sobě na ní klesl roční provoz pod 300 jízd osobní přepravy a nebo 12 nákladních jízd. "Využití daného institutu pomůže vlastníku dráhy zejména šetřit finanční prostředky nehospodárně vynakládané na zajištění provozuschopnosti dráhy nebo její části. Zároveň však bude umožněno snazší obnovení dráhy v budoucnu v případě, kdy by zájem na jejím provozování během času vzrostl," uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.

K žádosti o konzervaci trati se budou podle úpravy závazně vyjadřovat kraje a obce. Závazné stanovisko bude dávat také ministerstvo obrany. Se záměrem by mohlo nesouhlasit jen v případě, pokud by přerušení provozuschopnosti a provozování dané dráhy ohrozilo obranu státu.

Zatím poslední pokus vložit takovýto institut do zákona nebyl v roce 2021 úspěšný. Sněmovní hospodářský výbor tehdy nejprve doporučil tuto úpravu do zákona vložit, ale Sněmovna to posléze odmítla. Obavy z konzervace tratí měly hlavně samosprávy, které se bály toho, že umožní rušit tratě bez náhrady.

Sněmovna na návrh hospodářského výboru některá ustanovení zákona zpřesnila. Nově má být například přestupkem, pokud provozovatel dráhy nebo dopravce nepodnikne opatření k prevenci mimořádných událostí. Za takový přestupek může hrozit až desetimilionová pokuta.

Změna zákona může například usnadnit přepravu handicapovaných cestujících nebo jízdních kol. Přestupkem například bude, pokud v železniční dopravě nezajistí v soupravě stanovený počet míst pro jízdní kola. Přestupkem bude také to, pokud dopravce nezveřejní na internetu podmínky pro přepravu kol a aktuální informace o dostupnosti kapacity pro jejich přepravu.