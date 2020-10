Dražba obrazu malířky Toyen bude atakovat autorský rekord

Obraz Toyen s názvem Piková dáma bude nejvýznamnější položkou říjnové aukce pražské síně Adolf Loos Apartment and Gallery. Jeho vyvolávací cena je 29,9 milionu korun. PR/Adolf Loos Apartment and Gallery

Praha - Za téměř 30 milionů korun se bude na dnešní aukci v Praze v Mánesu dražit obraz malířky Toyen s názvem Piková dáma. Za téměř šest milionů půjde do dražby i obraz Děti v trávě od Josefa Čapka. V nabídce budou také díla Jakuba Schikanedera, Jana Zrzavého nebo Emila Filly. Aukce společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery začíná ve 14:00.

Obraz v originále nazvaný La Dame de pique pochází ze sběratelsky velmi ceněného období Toyen a jeho vyvolávací cena je 29,9 milionu korun. Namalovala ho krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926. "Olej Toyen srovnatelné galerijní kvality a významu se na českém a světovém aukčním trhu ještě nikdy dosud nedražil," uvedla aukční síň.

Nejdražším dílem Toyen prodaným v tuzemské aukci je obraz Šero v pralese prodaný v roce 2017 za 36 milionů korun včetně aukční přirážky. Ten by dnes mohl být překonán i v případě, že by se dílo prodalo za vyvolávací cenu. Aukční síň si účtuje přirážku 21 procent, celková suma, kterou by tak nový majitel musel zaplatit, by měla být 36,179 milionu korun.

S vyvolávací cenou 5,9 milionu korun bude v nabídce Čapkův olej Děti v trávě. Obraz Zimní květ od Jakuba Schikanedera začne dražbu na 2,7 milionu korun. Od dva roky starší pak je jeho olej Zahrada, který bude mít vyvolávací cenu 1,5 milionu korun.