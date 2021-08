Drama v dálce vyhrál Řek Tentoglu, Hassanová má první zlato

Tokio - Olympijským vítězem ve skoku do dálky se stal v Tokiu Řek Miltiadis Tentoglu výkonem 841 cm. V mimořádně dramatické soutěži porazil Kubánce Juana Miguela Echevarríu posledním pokusem a jen díky lepšímu druhému skoku. Běh na 100 m překážek vyhrála Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika v čase 12,37 sekundy. Maročan Sufján El Bakkali v běhu na 3000 metrů překážek ukončil keňskou hegemonii, která na olympiádě v této disciplíně trvala od roku 1984. Sifan Hassanová z Nizozemska získala v běhu 5000 metrů první ze tří zlatých, jež si pro Tokio naplánovala. České běžkyně Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki postoupily do semifinále závodu na 1500 metrů, v rozběhu naopak skončila Simona Vrzalová. Romana Maláčová nepostoupila z kvalifikace tyčkařek.

Echevarría, bronzový medailista z předloňského mistrovství světa v Dauhá, se blýskl už v kvalifikaci skokem dlouhým 850 cm, což by na třech předchozích hrách stačilo na zlatou medaili. Ve finále si formu udržel, ve třetí sérii skočil 841 a už to vypadalo, že naváže na krajana Ivána Pedrosa, který vyhrál v roce 2000 v Sydney.

Jenže lídr letošních tabulek a mistr Evropy Tentoglu, který byl až do poslední série bez medaile, skočil také 841 a lepším druhým pokusem si zajistil zlato. Echevarría, který se při předchozím pokusu zranil, už nedokázal odpovědět. Třetí skončil další kubánský skokan Maykel Massó.

Příznivci atletiky si připomněli podobně dramatický souboj, který se v Tokiu odehrál před třiceti lety na mistrovství světa. V duelu dvou Američanů Mike Powell tehdy porazil Carla Lewise světovým rekordem 895 cm z předposlední série.

Jejich krajan JuVaughn Harrison po sedmém místě v nedělní výšce nedosáhl na medaili ani v dálce. Jen těsně proklouzl mezi osmičku postupujících, pak se sice zlepšil na 815 cm, ale stačilo to jen na páté místo. Mistr světa Tajay Gayle z Jamajky se nedostal přes osm metrů a nevešel se do užšího finále. Jeho výkon poznamenalo zranění ze sobotní kvalifikace.

"Neuvěřitelná soutěž a neuvěřitelný poslední skok. Od začátku mi to nešlo, ale nakonec se mi přece jen podařilo vytáhnout něco, abych měl medaili," radoval se vítěz. Pro Řecko získal v Tokiu druhé zlato po skifaři Stefanosi Ntuskosovi.

Echevarría neskrýval zklamání. "Není to to, co jsem čekal. Ani výkon není takový. Ale medaile je nakonec dobrá," řekl Kubánec. Dodal, že zranění je bolestivé a neví, jestli ještě letos bude skákat.

Camachová-Quinnová potvrdila, že je letos na překážkách nejlepší. Už v semifinále zazářila časem 12,26, což ji zařadilo na čtvrté místo historických tabulek. Ve finále sice byla pomalejší, ale i tak jasně porazila americkou světovou rekordmanku Kendru Harrisonovou. Třetí doběhla Megan Tapperová z Jamajky.

Camachová-Quinnová získala v Tokiu první medaili pro svou zemi a druhé zlato v historii. To první před čtyřmi lety v Riu de Janeiro vybojovala překvapivá vítězka tenisové dvouhry Mónica Puigová.

"Běžela jsem na světový rekord, ale trefila jsem jednu překážku. Všechno má svůj důvod. Ale mám zlato, moje první," připomněla vítězka, že je vůbec poprvé při velké akci na stupních vítězů. Už v Riu de Janeiro patřila k favoritkám, ale v semifinále upadla.

Američanky tehdy obsadily kompletně stupně vítězů, ale Harrisonová mezi nimi nebyla. Právě v roce 2016 vytvořila dosud platný světový rekord, ale na hry nepostoupila z americké kvalifikace. "Minule jsem chyběla a stálo to hodně dřiny dostat se sem a mít medaili. Nemohu být šťastnější," řekla stříbrná překážkářka.

Maročan El Bakkali vyhrál běh na 3000 metrů překážek v čase 8:08,90 minuty. Druhý doběhl autor nejlepšího letošního času Lamecha Girma z Etiopie a keňskou čest zachránil bronzem Benjamin Kigen. Keňané v této disciplíně ovládli všechny olympijské závody už od roku 1968 s výjimkou her v Montrealu a Moskvě, které jejich země bojkotovala.

V Tokiu jim ale chyběl Conseslus Kipruto, který počínaje Riem de Janeiro vyhrál všechny velké závody, ale do nominace se nedostal, nejspíš i kvůli osobním problémům. Jeho absenci se nepodařilo nahradit.

Po pomalém začátku se o rostoucí tempo starali etiopští běžci a krok s nimi udržel jen El Bakkali. Po závěrečném vodním příkopu šel nezadržitelně do čela a po stříbru a bronzu z předchozích světových šampionátů si doběhl pro olympijské zlato.

"K tomuhle jsem směřoval celé roky. Zvykl jsem si vidět Keňany vítězit, mockrát jsem se snažil se jim vyrovnat a až dnes to vyšlo," řekl El Bakkali. Nejblíž k tomu měl na mistrovství světa v Londýně v roce 2017, ale Kipruto byl v cíli o 37 setin rychlejší a to ještě mával tribunám.

Hassanová už na mistrovství světa v Dauhá v roce 2019 získala zlatý double, teď si ještě přidala právě závod na pětikilometrové trati. Už ráno postoupila z rozběhu na 1500 metrů, ale pád v úvodu druhého kola, po němž musela dohnat třicetimetrovou ztrátu, ji musel stát hodně sil. "Když jsem se ráno musela zvednout, vzalo mi to hodně energie. Cítila jsem se opravdu unavená. Nebýt kávy nebyla bych olympijská vítězka," prozradila svůj recept na úspěch vítězka.

Ve finále na 5000 metrů se držela v závětří a spoléhala na finiš. Ten ji opět nezklamal. Dvě stě metrů před cílem šla do čela a soupeřky jako by se zastavily. Nestačila jí ani Helen Obiriová z Keni, dvojnásobná mistryně světa a stříbrná z Ria de Janeiro. Třetí doběhla Guday Tsegayová, jíž v závěru nepomohla ani rychlost z půlky, na níž startovala na minulých hrách.

Disk ovládla Američanka Valarie Allmanová hned prvním pokusem dlouhým 68,98. Soutěž po dvou sériích přerušil déšť a po návratu do okruhu už šestadvacetiletou vrhačku nikdo nepřehodil. Stříbro získala překvapivě Němka Kristin Prudenzová a bronz mistryně světa z Dauhá Yaimé Pérezová z Kuby. Před pěti lety v Riu neunesla Pérezová tíhu finále a po vyhrané kvalifikaci měla tři neplatné pokusy, to si tentokrát pohlídala.

Chorvatské diskařce Sandře Perkovičové útok na třetí olympijské zlato v řadě nevyšel. Dvojnásobná světová šampionka a pětinásobná mistryně Evropy skončila bez medaile. Už dříve se nechala slyšet, že chce závodit i za tři roky v Paříži i za sedm let v Los Angeles.

Mezuliáníková a Mäki jsou na olympiádě v semifinále běhu na 1500 m

České běžkyně Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki postoupily do semifinále závodu na 1500 metrů. Obě si vylepšily osobní rekord a ve svých rozbězích obsadily shodně šesté, tedy poslední postupové místo. Simona Vrzalová byla výrazně pomalejší a k postupu měla daleko. Tyčkařka Romana Maláčová v kvalifikaci poznamenané deštěm neuspěla.

Mäki se v prvním běhu nezalekla soupeřek, které měly na kontě podstatně lepší časy. Dravým finišem proklouzla na šesté místo v čase 4:04,55 a sedm měsíců po porodu syna Kaapa si vylepšila o více než dvě sekundy osobní rekord z mistrovství světa v Dauhá v roce 2019, kde také postoupila do semifinále.

"Přála jsem si, ať se běží buď rychle, nebo ať postoupím. Asi jsem si to nějak vymodlila," řekla Mäki. Věřila, že se může takhle výrazně zlepšit. "Poslední tréninky a soustředění tomu odpovídalo. Říkala jsem si, že když to nějak nezkazím, tak by to mělo vyjít," poznamenala.

Podobně si vedla Mezuliáníková ve druhém běhu, který navzdory pádu v posledním kole vyhrála největší favoritka Sifan Hassanová z Nizozemska. Česká běžkyně za ní zaostala jen o 32 setin a čas 4:05,49 také znamenal vylepšení jejího dosavadního tři roky starého maxima ze Zlaté tretry.

"Poslední třístovku se mi zdálo zvláštní, jak vepředu jsem. Čekala jsem, že budeme spolu bojovat víc, ony se ukázaly skoro až na šachovnici. Nebyla jsem si úplně jistá, neměla jsem vypočítáno, jestli jsem na těch postupových příčkách, takže jsem čekala až na tabuli. Pak jsem se radovala, že to vyšlo aspoň na to poslední postupové místo," uvedla. Hassanová udělala první krok k plánovanému zisku tří zlatých medailí, večer ji čeká finále běhu na 5000 metrů.

Nejrychlejší byl závěrečný třetí rozběh, v němž olympijská vítězka a letošní jednička Faith Kipyegonová z Keni zaběhla čas 4:01,40. Vrzalová neudržela nasazené tempo a doběhla poslední v čase 4:19,46. "Celá sezona byla špatná a tak vypadal i dnešní závod, prostě bída, vůbec mi to neběhá, úplná katastrofa. Byla jsem i na krvi a nic," komentovala své vystoupení pátá žena z ME 2018 v Berlíně. Semifinále je na programu ve středu.

Maláčová v kvalifikaci tyčkařek zdolala napotřetí výšku 440 centimetrů. Laťka o 15 centimetrů výš už byla nad její síly. Neprolomila tak prokletí kvalifikací, v nichž ještě nikdy na velké akci nepostoupila, přestože se jich účastní už od mistrovství světa v roce 2009 v Berlíně.

Soutěž poznamenalo dlouhé přerušení kvůli dešti, které přišlo po výšce 440 cm. "Musím říct, že takhle náročný závod jsem zažila asi poprvé v životě. Ačkoliv míváme během mítinků takhle přerušeno, tak nevím, jestli na takhle dlluho. Nevím, proč když na začátku začalo pršet málo, tak to nepustili. Myslím si, že by to bylo lepší, než nás tam nechat hodinu nebo nevím, kolik jsme tam čekaly," komentovala to Maláčová.

Tyčkařky dlouho zůstávaly na stadionu. "Já jsem šla pod tribunu k trenérům, hodili mi bundu. Než tam začalo pršet, tak jsem seděla tam. Potom nás na těch pět deset minut poslali zpátky do call roomu," vyprávěla česká reprezentantka. Nakonec stačilo na postup zdolat 455 centimetrů, rozhodčí nechali kvůli zdržení projít patnáct závodnic. Maláčová ale po pauze neuspěla. "Nemám žádné výčitky, já jsem tam nechala všechno. Škoda. Věděla jsem, že asi 455 po té pauze bude stačit na finále, což mě teď samozřejmě mrzí," dodala.

V rozběhu na 200 metrů byla nejrychlejší Christine Mbomaová z Namibie časem 22,11. Favoritky ale neběžely naplno, na což doplatila Jamajčanka Shericka Jacksonová. Bronzová ze stovky ve finiši zvolnila a nevšimla si, že se nevejde mezi tři postupující. Její dvě krajanky ale v úterním finále budou. Shelly-Ann-Fraserová-Pryceová vyhrála své semifinále s velkým náskokem za 22,13. Elaine Thompsonová-Herahová, která se v Tokiu pokusí obhájit zlatý double z Ria de Janeiro, byla vůbec nejrychlejší. Časem 21,66 si vyrovnala osobní rekord, přestože závěr také vypustila.

Kvalifikaci kladivářů zvládl nejlépe Polák Wojciech Nowicki. Třetí z Ria de Janeiro se hned prvním hodem přiblížil hranici osmdesáti metrů na pouhých 22 centimetrů. Jeho slavnější krajan Pawel Fajdek se trápil. Hod dlouhý 76,46 byl pod kvalifikačním limitem a čtyřnásobný mistr světa si určitě vzpomněl na nezvládnutou kvalifikaci na minulých hrách. Nakonec ale z devátého místa do středečního finále postoupil.

Světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk olympijské zlato neobhájí. V sezoně, v níž ho sužují zdravotní problémy, zaběhl v semifinále jen 45,14 a do finále nepostoupil. Nejlepší čas 43,88 měl olympijský vítěz z Londýna Kirani James z Grenady.

V semifinále na 400 m překážek byla nejrychlejší světová rekordmanka Američanka Sydney McLaughlinová v čase 53,03 a obhájkyně zlata Dalilah Muhammadová nezůstala v jiném běhu příliš pozadu. Ve středečním finále bude chtít své krajance oplatit prohru z americké kvalifikace. Nikdo další do boje o zlato s největší pravděpodobností nezasáhne.

Atletická finále na LOH v Tokiu:

Muži:

3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:08,90, 2. Girma (Et.) 8:10,38, 3. Kigen (Keňa) 8:11,45, 4. Wale 8:14,97, 5. Haileselassie (oba Et.) 8:15,34, 6. Hughes (Kan.) 8:16,03, 7. Miura (Jap.) 8:16,90, 8. Raitanen (Fin.) 8:17,44.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 841 (druhý nejdelší pokus 815), 2. Echevarría 841 (809), 3. Massó (oba Kuba) 821, 4. Cáceres (Šp.) 818, 5. Harrison (USA) 815, 6. Hašioka (Jap.) 810, 7. Montler (Švéd.) 808, 8. Randazzo (It.) 799.

Ženy:

5000 m: 1. Hassanová (Niz.) 14:36,79, 2. Obiriová (Keňa) 14:38,36, 3. Tsegayová (Et.) 14:38,87, 4. Tiropová (Keňa) 14:39,62, 5. Tayeová 14:41,24, 6. Teferiová (obě Et.) 14:45,11, 7. Battoclettiová (It.) 14:46,29, 8. Canová (Tur.) 14:46,49.

100 m př. (vítr -0,3 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,37, 2. Harrisonová (USA) 12,52, 3. Tapperová (Jam.) 12,55, 4. Amusanová (Nig.) 12,60, 5. Visserová (Niz.) 12,73, 6. Charltonová (Bah.) 12,74, 7. Cunninghamová (USA) 13,01, 8. Andersonová (Jam.) 13,24.

disk: 1. Allmanová (USA) 68,98, 2. Pudenzová (Něm.) 66,86, 3. Pérezová (Kuba) 65,72, 4. Perkovičová (Chorv.) 65,01, 5. Caová (Portug.) 63,93, 6. Kaurová (Indie) 63,70, 7. Lawrencová (Jam.) 62,12, 8. Steinackerová (Něm.) 62,02.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m - semifinále: 1. James (Gren.) 43,88

Kladivo: 1. Nowicki (Pol.) 79,78.

Ženy:

200 m (vítr +0,7 m/s): 1. Mbomaová (Nam.) 22,11; semifinále (+0,3 m/s): 1. Thompsonová-Herahová (Jam.) 21,66,

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 4:01,40, ...13. Mäki 4:04,55, 22. Mezuliáníková 4:05,49 - postoupily do semifinále, 41. Vrzalová (všechny ČR) 4:19,46 - nepostoupila do semifinále.

400 m př. - semifinále: 1. McLaughlinová (USA) 53,03.

tyč: 1. mj. Bradshawová (Brit.) 555, ...23. Maláčová (ČR) 440 - nepostoupila do finále.