Praha - Senátorské kluby se dnes nerozrostly o další případné členy. Letošní prezidentští kandidáti v řadách senátorů se stále rozmýšlejí, do kterého klubu vstoupí. Jasněji by mělo být ve čtvrtek. Vyplynulo to z vyjádření předsedů nejsilnějších senátorských frakcí. Změna od pondělka nastala pouze u klubu Starostů, jejichž kandidátem do vedení horní komory by mohl být nově také starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček. ČTK to řekl předseda frakce Jan Horník.

"Na rozdíl od jiných klubů my ty chtíče nemáme, u nás není žádná osobnost, která by chtěla a někam se drala," uvedl Horník. Početně se podle něj klub zatím nerozrostl, bude by mít nejméně 16 členů včetně Herberta Pavery (TOP 09).

Podobná je i situace u lidovců, kteří mohou nadále počítat s 15 členy, řekl ČTK předseda senátorského klubu Petr Šilar. Jejich adeptem na předsedu Senátu zůstává bývalý rektor Karlovy univerzity Václav Hampl, na místopředsedkyni opětovně nestranička Miluše Horská

Žádnou novou akvizici zatím nemá klub ODS s 16 členy. Vstoupit by k nim ale měl nový českobudějovický senátor Ladislav Faktor. Kandidoval jako nezávislý, občanští demokraté ho ale podpořili. Další posilou by mohla být buď někdejší poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková, nebo stávající senátor Ivo Valenta (za Soukromníky).

Prezidentští kandidáti Jiří Drahoš (za STAN), Marek Hilšer (MHS) a Pavel Fischer (nezávislý) zatím s kluby vyjednávají. V kuloárech se mluví o tom, že Fischer by mohl posílit klub lidovců a Hilšer početně nejmenší Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, který by spolu s ním měl šest členů.

Sedmičlenný zůstává klub vládního hnutí ANO, ČSSD má 13 senátorů. Stávajícími senátory bez klubové příslušnosti zůstávají spolu s Valentou exministr Jiří Ciencala (za OSN) a Jaroslav Doubrava (za Severočechy).