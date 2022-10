DPP naložil na kamiony první vyřazené tramvaje, které daruje Charkovu

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dnes naložil na kamiony první čtyři vyřazené tramvaje, které daruje válkou poničenému městu Charkov na Ukrajině. Tramvaje vyrazí na cestu dnes kolem 18:00 a cesta jim potrvá přibližně dva dny. Novinářům to řekli představitelé hlavního města a DPP. Celkem daruje podnik na Ukrajinu dvacítku tramvají a dva autobusy, které poputují do města Chmelnyckyj. Další část tramvají se bude nakládat zhruba za deset dní a všechny by měly být odvezeny do konce letošního roku.

"Nám se ozvalo několik ukrajinských měst a tady se potkala nabídka a poptávka a mohli jsme vyhovět městu Charkov, kde se vlastně používají podobné typy tramvají a umí je opravit a upravit," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Konvoj kamionů s tramvajemi se vydá z Prahy přes Ostravu a Polsko do Charkova. "Celá cesta i s povinnými přestávkami pro řidiče potrvá asi dva dny. Všechny čtyři kamiony pojedou zároveň. Celá filozofie byla taková, že kamiony, které přijely plné sem a jely by zpět prázdné, tak jsou použity," řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Podnik dnes naložil čtyři tramvaje typu T6A5, které už byly při obnově vozového parku vyřazeny. Mezi nimi je mimo jiné vůz z úplně první série těchto tramvají z roku 1995 a také z té poslední, které dorazily podniku v roce 1997.

Tramvaje budou muset být upraveny. Změněn bude rozchod kol, protože na Ukrajině se používá širší než v Praze. "Na těchto tramvajích to lze udělat bez problémů. Když jsou tramvaje úzkorozchodné, jako jezdily v Liberci nebo jezdí v Bratislavě, tak ty mají podvozek úplně jiný a ten se adaptovat nedá. Tady je to v celku jednoduché a v Charkově to umí," řekl technický ředitel DPP Jan Šurovský. Nainstalován bude muset být také odbavovací systém, tedy strojky na jízdenky nebo informační cedule, které se používají v Charkově.

DPP zařizuje nakládání, o přepravu se postará organizace Člověk v tísni a zbytek si vyřeší dopravní podnik v Charkově. Kdy se tramvaje dostanou do provozu, bude záležet na situaci na Ukrajině a na postupu Charkova.