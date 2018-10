Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) představil vyhlídkovou tramvaj T3 Coupé. Tramvaj vznikla na základně původního typu T3. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Cena za pronájem T3 Coupé bude 7700 korun za hodinu. Komerční provoz začne od poloviny listopadu. Tramvaj byla vyrobena v Opravně tramvají DPP v Praze Hostivaři. Celý projekt včetně návrhu až po kompletní výrobu vozu trval dva roky. Na podobě tramvaje spolupracoval DPP se studiem Anna Marešová designers.

Designéři se nejvíce inspirovali původní T3, ale i staršími typy tramvají. Oproti původním vozům, které jezdily v pražských ulicích, má namísto tří dveří pouze ty první. V obloucích mezi stěnami a střechou přibyla okna připomínající ta u autobusů RTO. Otevřena byla zadní část vozu a součástí interiéru je i bar. Tvarem připomíná pult, za kterým v tramvaji T1 průvodčí prodával jízdenky. Cestující při jízdě tramvají dostanou originální jízdenku, kterou budou moci vložit do strojku a tzv. si ji štípnout.

"Vyhlídkové tramvaje mají v Praze svoji tradici, vždyť již v roce 1913 byl vyroben legendární otevřený vůz číslo 500, který je chloubou sbírky vozů v Muzeu MHD," uvedl vedoucí jednotky Historická vozidla a manažer projektu T3 Coupé Jan Šurovský.

Lidé se budou moci T3 Coupé svézt při letošním Designbloku, a to každý den od 25. do 29. října od 10:00 do 18:00 v každou celou hodinu. Projížďka bude trvat asi 35 minut a odjezdy budou ze zvláštního nástupiště T3 Coupé ze smyčky ve Stromovce. Vstupenky na jízdu v T3 Coupé lze zakoupit na portálu GO OUT nebo přímo v infostánku DPP na piazzetě před Průmyslovým palácem.

Po Designbloku bude vyhlídková tramvaj pro Prahu T3 Coupé sloužit pro zážitkové a komerční jízdy, které bude vypravovat vozovna Střešovice. Obsaditelnost vozidla je 31 osob.