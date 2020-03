DPP dezinfikuje vozy metra látkou, která je ochrání na dva roky

Pracovník Pražského dopravního podniku (DPP) nanášel 25. března 2020 v depu Zličín ve vagonech metra na trase B speciální látku na bázi nanopolymerů oxidu titaničitého. Ta zlikviduje téměř všechny viry, bakterie, houby a plísně. Účinek je až dva roky. Postupně budou dezinfikovány také soupravy na trase A a C. Všech 146 souprav metra bude hotovo do poloviny dubna 2020. DPP kvůli ohrožení koronavirem již v uplynulých dnech zintenzivnil čištění vozů MHD.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) začal čistit soupravy metra na trase B speciální látkou na bázi nanopolymerů oxidu titaničitého. Ta zlikviduje téměř všechny viry, bakterie, hub a plísně. Účinek je až dva roky. Postupně budou dezinfikovány také soupravy na trase A a C. Všech 146 souprav metra bude hotovo do poloviny dubna. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Dnes večer ještě začne čištění autobusů a tramvají, které skončí do konce dubna. DPP kvůli ohrožení koronavirem již v uplynulých dnech zintenzivnil čištění vozů MHD.

Ke změně technologie čištění přistoupil podnik kvůli delší účinnosti, než mají klasické prostředky. Nová technologie má ochránit cestující až dva roky. Účinnost bude DPP ověřovat vždy po šesti měsících v náhodně vybraných deseti tramvajích a stejném počtu autobusů a vozů metra. "Pokud dodavatel nedostojí svým deklaracím v účinnosti, budeme požadovat opakovanou dezinfekci vozů na jeho náklady," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Dezinfekční přípravek je aerosol nanášený na stropy, bočnice, skla, dveře, sedačky, madla a podlahu. Ošetřit vnitřek jedné stometrové soupravy metra o pěti vozech zabere minimálně hodinu. Souprava musí být před užitím nové technologie vyčištěna běžným způsobem a musí být odstraněny graffiti. Po dezinfekci musí vozy minimálně dvě hodiny stát a odvětrávat.

Čištění tramvají zahájí dnes večer ve vozovně Žižkov a v garážích Vršovice. Na ně použije jinou látku než v metru, a to na bázi kationtového polymeru polyhexamethylenguanidinu. Pomocí rozprašovačů látka pokryje vnitřek vozu. Po odvětrání a odpaření vody se na povrchu vytvoří ultratenká ochranná vrstva. Ošetření jednoho vozu touto technologií zabere zhruba 10 minut.

Tramvaje a autobusy bude podnik čistit jinou látkou kvůli kratší době její aplikace. Cílem je, aby všechny vozy MHD byly vydezinfikována naráz. Po dokončení dezinfekce metra a vypršení účinnosti látky v autobusech a tramvajích je všechny postupně ošetří stejnou technologií jako metro.

Kvůli opatřením proti koronaviru ubylo v MHD cestujících. Zatímco v pondělí 2. března využilo metro přes 1,1 milionu cestujících, v úterý 17. března po zavedení opatření to bylo 310.000 lidí. Obrat cestujících, tedy součet vstupů a výstupů z metra, byl 2. března 2,2 milionu oproti 620.000 ve středu. Obdobně se podle DPP vyvíjejí i přepravní údaje z autobusů a tramvají.