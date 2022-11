DPA: V Británii se opět vedou debaty na téma brexit

Londýn - Televizní kanál GB News je považován za baštu zastánců brexitu. Nejnovější průzkum, který tato stanice nechala provést, proto jejího moderátora Martina Daubneyho přivedl k úžasu - na 55 procent diváků má totiž za to, že vystoupení z Evropské unie byl špatný nápad. Scéna to byla symbolická: po letech, kdy britská vláda brexit vůbec nezmiňovala nebo alespoň zlehčovala jeho negativní důsledky, se toto slovo opět stalo tématem debat. Uvedla to dnes agentura DPA, která v této souvislosti upozorňuje na titulek serveru Politico Zpátky do budoucnosti.

Podnětem průzkumu byla zpráva v novinách Sunday Times, podle níž by si premiér Rishi Sunak kvůli vážné hospodářské krizi v zemi přál nastavit vztahy s EU po vzoru Švýcarska. Krok by měl odstranit překážky ve vzájemném obchodě, které vznikly vystoupením Británie z EU. Deník Financial Times pak s odkazem na vlastní zdroje napsal, že takovéto uvažování se ve vládních kruzích skutečně objevuje.

Sunak existenci takových úvah popřel. "Hlasoval jsem pro brexit, věřím v brexit a vím, že brexit může této zemi přinést a již přinesl obrovské výhody a příležitosti," řekl šéf vlády na dnešní průmyslové konferenci. Evropská komise (EK) uvedla, že žádnou nabídku nedostala, spolupracuje ale s Londýnem na základě vyjednaných dohod.

Skutečnost, že se toto téma dostává na přetřes, není překvapivá. Hospodářská situace ve Spojeném království je špatná: recese, vysoká inflace, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a pokles reálných mezd jsou jen těmi nejvýraznějšími problémy, jimž Británie čelí. Ministr financí Jeremy Hunt chce zvýšením daní a snížením výdajů získat do prázdné pokladny přibližně 55 miliard liber (1,54 bilionu Kč).

Zvláštní rozruch v konzervativních kruzích vyvolala Huntova výzva k posílení přistěhovalectví, které by podpořilo ekonomiku a zaplnilo mezery na pracovním trhu. Nespokojenost obyvatel s volným pohybem osob byla přitom jednou z příčin brexitu. "Nezrazujte nás ohledně brexitu," varoval v této souvislosti konzervativní bulvární deník Daily Mail. Bývalá ministryně kultury a blízká důvěrnice expremiéra Borise Johnsona Nadine Dorriesová sdílela jeho článek na twitteru.

Johnson je stále vnímán jako hlavní tvář brexitu. "Proveďte brexit", zněla jeho politická mantra. A mnozí konzervativci stále zdůrazňují, že se mu to skutečně podařilo. Dohoda o vystoupení z EU však zanechala mnoho otázek nezodpovězených. Přestože smlouva do značné míry zajistila bezproblémový obchod Británie z EU, cla a nárůst byrokracie způsobily pokles vzájemného odchodu.

Špatných zpráv pro zastánce brexitu v poslední době přibývá. Bývalý ministr životního prostředí za Konzervativní stranu George Eustice kritizoval dohodu o volném obchodu s Austrálií jako špatnou pro Británii. Vláda v Londýně ji přitom označovala za první významnou smlouvu tohoto typu po brexitu. Nezávislý Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) konstatoval, že brexit měl "významný nepříznivý dopad na obchod" s EU a způsobil trvalé škody na britské ekonomice.

To, že je podpora brexitu na historickém minimu, potvrdila už před stanicí GB News výzkumná agentura YouGov.

"Zdá se, že Konzervativní strana si konečně uvědomuje ekonomickou realitu," uvedl v rozhovoru na serveru Politico někdejší šéf kabinetu bývalé premiérky Theresy Mayové Gavin Barwell.

Že by ale Británie náhle zařadila zpátečku a vrátila se do EU, lze očekávat jen stěží. Vliv stoupenců brexitu v Konzervativní straně totiž po vystoupení Británie z EU ještě vzrostl. Vůdce opoziční Labouristické strany Keir Starmer, který má podle průzkumů velkou šanci vyhrát v roce 2024 příští volby, navíc návrat k jednotnému trhu odmítá.

Obnovení veřejné debaty o brexitu by ale podle pozorovatelů mohlo být docela přínosné. Aby se totiž země posunula vpřed, je podle nich důležité si uvědomit problémy, které brexit způsobil. V opačném případě hrozí další stagnace.