Valdice (Jičínsko) - Dozorce ve věznici Valdice na Jičínsku dostal od ředitele věznice kázeňský trest za porušení předpisů v případu sebevraždy čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena. Trest byl dozorci uložen 30. srpna a není pravomocný. Dozorce se proti němu může odvolat. ČTK to dnes řekla mluvčí věznice Eva Francová. Na trest dnes upozornila Česká televize. Američan Dahlgren se ve věznici Valdice oběsil 11. ledna.

Formu kázeňského trestu mluvčí neuvedla. Trest podle ní dozorce dostal podle prvního odstavce paragrafu 51 zákona o služebním poměru. Zákon jako trest v tomto odstavci uvádí například písemné napomenutí, snížení mzdy na dobu až tří měsíců, odnětí služební medaile či odnětí služební hodnosti.

Mluvčí ani nespecifikovala, za co přesně byl trest uložen. "Porušení služební povinnosti ale nemělo příčinnou souvislost s úmrtím odsouzeného," řekla. Potrestaný dozorce dál zůstává ve služebním poměru.

Případem se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která konstatovala, že dozorci možná porušili interní předpisy. Inspekce podala návrh na možné kázeňské projednání dozorců jejich nadřízenému funkcionáři. Trestného činu se ale dozorci podle GIBS nedopustili.

"Během naší několikaměsíční práce byly shromážděny všechny důležité podklady pro rozhodnutí. Vyžádán byl rovněž znalecký posudek," uvedl v červnu mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Po vyhodnocení všech okolností bylo prověřování podle něj ukončeno se závěrem, že ve věci "mohlo dojít k porušení interních předpisů".

Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny svých příbuzných, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Zadržen byl na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy rozhodly o jeho vydání do ČR, kde byl odsouzen na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice.