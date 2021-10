Doyle čtvrté vítězství na Zlaté přilbě nepřidal, vyhrál Dudek

Pardubice - Vítězem Zlaté přilby v Pardubicích se stal poprvé v kariéře Polák Patryk Dudek. Devětadvacetiletý jezdec v 73. ročníku ukončil kralování Australana Jasona Doylea, jenž se mohl stát prvním mužem, který nejstarší plochodrážní závod světa vyhraje čtyřikrát za sebou. Doyle dnes skončil druhý, třetí místo obsadil Fin Timo Lahti. Čechům závod nevyšel.

Dudek předvedl fantastické tři jízdy v řadě. Po úvodní rozjížďce první semifinálové skupiny, v níž byl spolu s Doylem a skončil až pátý, proměnil další dva starty ve vítězství a zajistil si účast v šestičlenném finále. V něm se mu povedl nejlépe start a s velkým náskokem zvítězil. Za Doylem a Lahtim skončili Australané Jack Holder a Max Fricke, šestý byl první Američan ve finále po osmi letech Luke Becker.

Pro vítězného Dudka, vicemistra světa z roku 2017, kdy ho jako jediný v seriálu Grand Prix předčil právě Doyle, byl triumf na svítkovském oválu před zaplněnými tribunami náplastí za rok 2015, kdy měl obrovskou smůlu. Před šesti lety vyhrál všechny čtvrtfinálové i semifinálové jízdy, do nichž nastoupil, a až do posledního kola vedl i finále. Poté jej ale zastavila technická porucha a slavil Chorvat Jurica Pavlic.

O to větší byla jeho radost dnes, kdy převzal unikátní trofej v podobě pozlacené zlaté přilby a nový motocykl. "Povedl se mi start a do poslední chvíle jsem pak jen doufal, že vydrží motocykl a dojedu až do cíle," řekl Dudek na tiskové konferenci.

"Ten závod je velmi prestižní a jsem hrozně rád, že se mi tady konečně podařilo vyhrát. Je to pro mě velká satisfakce za ten rok 2015. Těším se, že se za rok vrátím. Určitě přijedu rád znovu, abych se pokusil dnešní vítězství obhájit," dodal Dudek.

"Patryk si to vítězství zasloužil za to, co předváděl ve druhé polovině závodu. Ve finále nám po dobrém startu nedal šanci. Chtěl jsem samozřejmě opět vyhrát, ale nejsem nijak zklamaný. V Pardubicích to miluju a celý den jsem si tu znovu náramně užil," prohlásil Doyle.

Lahti usiloval o to, aby se stal prvním finským vítězem v historii závodu, jež sahá až do roku 1929. "Chtěl jsem Patryka prohnat, jenže nám všem ujel. Jsem však šťastný i za to třetí místo," konstatoval Lahti.

Při neúčasti nejlepších domácích závodníků Václava Milíka, jenž vyhrál v roce 2017, Eduarda Krčmáře a Jana Kvěcha, se ve čtvrtfinále představili jen dva čeští jezdci Hynek Štichauer a Petr Chlupáč, ale ani jednomu z nich se nepodařilo proklestit si cestu do dalších bojů. Z pozice náhradníka absolvovala hned šest jízd osmačtyřicetiletá domácí legenda Jaroslav Petrák.

Čtvrtfinále bylo konečnou rovněž pro Poláka Runeho Holtu, který na východě Čech slavil v letech 2009 a 2011. Jen "malé finále" vybojoval bývalý mistr světa (2012) a vítěz z roku 2014 Australan Chris Holder, jenž v semifinálové skupině sváděl bitvy o postup s mladším bratrem Jackem. Ostřílený Dán Niels Kristian Iversen ve čtvrtfinále nastoupil k prvnímu dnešnímu startu, po pádu utrpěl otřes mozku a závod pro něho předčasně skončil.

Zlatá přilba, 73. ročník mezinárodního závodu na ploché dráze v Pardubicích: Finále A: 1. Dudek (Pol.), 2. Doyle (Austr.), 3. Lahti (Fin.), 4. J. Holder, 5. Fricke (oba Austr.), 6. Becker (USA). Finále B: 1. Smektala, 2. Jamróg (oba Pol.), 3. L. Bjerre (Dán.), 4. Ellis (Brit.), 5. Žagar (Slovin.), 6. Ch. Holder (Austr.) nestartoval.