Praha - Tři desítky olejomaleb ve stylu fotografického realismu, které zachycují výjevy ze současné Prahy, vystavuje v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích malířka Ivana Lomová. Výstavu obrazů s názvem Ve městě si budou moci návštěvníci prohlédnout od pátku do 27. září. Polovinu obrazů autorka vystavuje poprvé.

Návštěvníci výstavy na obrazech uvidí převážně místa, která se v posledních desetiletích v Praze nezměnila. "Jedná se o zákoutí a detaily, které se v Praze zachovaly přibližně z osmdesátých let," řekla dnes při komentované prohlídce novinářům kurátorka výstavy Milena Slavická.

Podle Lomové jsou obrazy pokusem o rekonstrukci jejích vzpomínek na metropoli, ve které vyrůstala. I z toho důvodu nejsou často obrazy přesným zobrazením skutečnosti. "Pokud vybraný výjev narušují nějaké nepříjemné 'novoty', nahradím je původními prvky. Plastová okna vyměním za dřevěná, zruším dodatečně přistavěný podhled v místnosti a nahradím zářivky původními lampami. Takové obrazy, jaké maluju, nikde nevyfotíte," dodala.

Kromě detailních výjevů, jakými jsou například poštovní schránky, okna nebo oprýskané zdi, jsou na obrazech i větší celky jako prostory finančního úřadu, čekárna u lékaře nebo kulturní dům. Podle Slavické působí obrazy na první pohled prozaicky, někdy až stroze, ale je v nich skryta poezie, a dokonce i značná dávka sentimentu a melancholie, avšak vždy nenápadně a nevtíravě.

Šedesátiletá Ivana Lomová je malířka, grafička a ilustrátorka. Vystudovala architekturu na ČVUT, od 80. let publikovala kresby v novinách a časopisech, ilustrovala více než 25 knih, zejména pro děti a mládež, pracovala pro kreslený film a časopisy Mateřídouška či Ohníček. Se sestrou Lucií spolupracovala na komiksu Anča a Pepík na stopě. Od počátku 90. let upřednostnila volnou tvorbu, která kolem roku 2000 vykrystalizovala do specifické polohy malířského fotorealismu.