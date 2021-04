Dovoz ojetin v 1. čtvrtletí klesl o 7,5 % na 34.277 aut

Praha - Dovoz ojetých osobních aut do Česka klesl v 1. čtvrtletí kvůli koronavirovým omezením o 7,5 procenta na 34.277 vozů. Jejich průměrné stáří se zvýšilo o 0,4 roku na 10,6 roku. Podíl vozů starších deseti let stoupl o 1,75 procentního bodu na 52,7 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejčastěji dováženou značkou byla do konce března domácí Škoda se 7875 ojetinami. Následuje Volkswagen s dovozem 6820 aut z druhé ruky a třetí je Ford s 2924 vozy. Na dalších místech jsou prémiové značky BMW, Mercedes a Audi. Češi si rovněž dovezli 13 ojetých Ferrari, 12 Lamborghini nebo pět vozů Rolls-Royce.

Přestože proti loňskému březnu dovozy ojetin letos ve stejném měsíci o stouply zhruba o 17 procent, stále je to podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové o 3000 vozů méně, než v březnu 2019. "Zatím se tedy individuální dovoz ojetin vzpamatovává jen velmi pomalu a jeho objemy neodrážejí dlouhotrvající nedostatek vozů na českém trhu, způsobený pandemií koronaviru," dodala. Český trh by podle ní potřeboval spíše zánovní vozy či ojetiny do maximálně pěti let stáří, a ne přestárlé ojetiny se stářím kolem 15 let a stočeným tachometrem.

Březen znamenal meziroční oživení i na trhu nových vozů, což bylo způsobené loňským razantním omezením možností prodeje kvůli koronaviru. Prodej nových aut za 1. čtvrtletí vzrostl o klesl meziročně o 1,3 procenta na 49.534 vozů. V březnu byl odbyt proti loňsku o 46,5 procenta vyšší.