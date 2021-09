Dovoz ojetin letos stoupl o pětinu na 118.593, v srpnu překonal počet nových aut

Praha - Dovoz ojetých osobních aut letos za osm měsíců vzrostl meziročně o pětinu na 118.593 vozů. V samotném srpnu si Češi dovezli 18.205 ojetin, což bylo poprvé více než množství registrovaných nových aut (16.449 vozů). Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Průměrné stáří dovezených aut je 10,5 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let činí 51,42 procenta, starších 15 let je 21,41 procenta.

"V červnu, červenci a srpnu bylo zároveň dovezeno nejvíce ojetých osobních aut od roku 2008," uvedl tajemník svazu dovozců Josef Pokorný. Dovozy byly zároveň téměř stejné jako v roce 2019 před koronavirovou krizí. Podle společnosti Cebia přitom ojetiny na českém trhu v 1. pololetí podražily o 16 procent na průměrnou cenu 245.000 korun.

Nejvíce dováženou značkou byla stále Škoda s 26.143 vozy, kterou ale v samotném srpnu odsunul na druhé místo Volkswagen. Tomu patří za osm měsíců druhé místo s 24.056 auty. Třetí skončil Ford s 10.146 dovezenými ojetinami. Na dalších místech skončily prémiové značky BMW, Mercedes-Benz a Audi.

Podle ředitelky provozovatele sítě AAA Auto, firmy Aures Holdings, Karolíny Topolové představují letošní dovozy z pohledu posledních pěti let stagnaci. "Červen a srpen byly ovšem na druhou stranu nejsilnějšími měsíci pro dovozy za poslední dekádu. To může být varovný signál varující před nastartováním nového přílivu vozů, které většinou kvůli stáří a špatnému technickému stavu dlouhodobě zhoršují stav tuzemského autoparku," řekla ČTK. Do Česka se v poslední době mohou podle Topolové začít dovážet auta poškozená nedávnou vlnou katastrofálních povodní v Německu a dalších částech západní Evropy.

Od ledna do konce srpna se v Česku prodalo 147.659 nových osobních aut, což představuje proti loňsku nárůst o 12 procent, stále je to ale o 16 procent méně než v roce 2019. Vyšší prodeje brzdí nedostatek dokončených aut kvůli chybějícím čipům. V samotném srpnu se prodalo v Česku 16.449 nových osobních aut.