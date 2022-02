Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii, přál si po první výhře Pešán

Peking - Až v osmém zápase sezony se hokejová reprezentace dočkala prvního vítězství. Trenér Filip Pešán po výhře nad Švýcarskem na olympijských hrách v Pekingu přiznal, že ukončení série nezdarů je pro tým velkou úlevou. Věří, že mužstvo teď začne vyhrávat.

"Je to velká úleva. I když jsme zápasy nehráli úplně špatně, prohrávat je ubíjející - jak pro hráče, tak pro trenéry. V týmu byla taková napjatá atmosféra. Cítíme tlak na vítězství a jsem moc rád, že se nám to povedlo. Doufám, že jsme nastartovali jinou sérii," řekl Pešán po vítězství 2:1 po samostatných nájezdech.

Reprezentace na úvod olympijského turnaje nečekaně prohrála s Dánskem, dnes ale byla úspěšnější. "Utkali jsme se s velmi těžkým soupeřem, který nám nedal centimetr ledu. Hra byla plná soubojů. Obstáli jsme a navíc fantasticky zavřel bránu Šimon Hrubec, což jsou atributy, které by nám mohly pomoct," těšilo Pešána.

Že by ale dnes jeho svěřenci hráli lépe než ve středu, si nemyslel. "Měli jsme úplně jiného soupeře než v prvním zápase. Švýcaři dobře bruslili a byli hodně agresivní. Proti Dánům jsme měli o hodně víc šancí, nemuseli jsme tolik bojovat o kotouče, měli jsme je mnohem víc na holi. Špatně jsme řešili předbrankový prostor a špatně jsme nakládali se šancemi. Proto bych neřekl, že jsme se zlepšili. Každopádně jsme byli rovnocenným partnerem velmi silnému soupeři," podotkl čtyřiačtyřicetiletý kouč.

V Pekingu se hraje na úzkém kluzišti zámořských rozměrů a týmy tvořené evropskými hráči si na to postupně zvykají. "Všechno je rychlejší. Rozhodnutí musí padnout daleko dřív, což je vidět na našich střelách od modré. Jakékoliv předržení kotouče znamená blok, protože hráči jsou velcí, hokejkou daleko dosáhnou. Na téhle věci určitě budeme pracovat. Na můj vkus jsme od modré čáry dostávali málo puků do brankoviště," řekl Pešán.

To je podle něj i důvodem, proč na olympiádě nepadá moc branek. Speciálně v zápasech "české" skupiny B. "Rusové dali Dánům jediný gól, druhý až do prázdné po odvolání brankáře pár vteřin před koncem. Výsledky jsou fotbalové. Týmy dobře brání, ještě mají hodně sil, okolo branky jsou velcí hráči. Každá střela, která proletí, může být nebezpečná. Proto budu apelovat na hráče, aby takových střel bylo víc," podotkl.

Sborná bude v sobotu posledním soupeřem reprezentace v první části turnaje. Obhájci zlata z Pchjongčchangu ještě neinkasovali ani gól. "Jak na Rusko? Musíme zlepšit přesilovky, ve kterých si musíme pomoct. Na tomhle malém ledě nejdou nikomu vzhledem k rychlému přístupu a blokování střel... Nikdo nemá ty přesilovky dobrý. Musíme dostat puk do brankoviště. Dnes bylo vidět na gólu Smejkala, že když se hráči cpou do branky, tak nějaká dorážka může přijít," řekl Pešán.

Český tým velmi pravděpodobně čeká osmifinálové utkání, na přímý postup do čtvrtfinále myslet nemůže. Pešán se tím ale nyní nezabývá. "Určitě to komplikace je, bylo by lepší postoupit rovnou z prvního místa. Ale takový turnaj je. Musíme se soustředit na Rusy, dál nekoukáme," dodal.