Doufám, že EK bude názory lidí respektovat, říká Markéta Gregorová

Europoslankyně za Piráty, členka skupiny pro digitální transformace v Konferenci o budoucnosti Evropy, se třetího zasedání pléna osobně nezúčastnila. Důvodem byl odklad “její agendy” na plénum, jež bude následovat. Jednání však sledovala, takže neměla problém podělit se o své postřehy a názory.

Třetí plénum Konference o budoucnosti Evropy se 21. a 22. ledna zabývalo závěry dvou panelů ze čtyř. Volba padla na ty, které zvládly všechna tři kola svých sezení. Jsou jimi “Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost” a “Změna klimatu, životní prostředí / Zdraví”. Panel, jehož téma spadá pod Markétu Gregorovou, se jmenuje "Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“ a byl přesunut na konec února, kdy by se měl sejít v Dublinu.

“Demokracie, právo a bezpečnost, stejně jako klima, ekologie a zdraví, přinesly z mého pohledu zásadní doporučení. Vidím tam příjemná napojení na témata, která už komise a EP řeší. V demokracii a právním státu se mluvilo o svobodě médií, o jejich nezávislosti a vyváženosti výstupů. Zazněla doporučení na doplnění směrnice o minimálních standardech pro nezávislost médií, jde o budování mediální gramotnosti občanů. Platí, že tyto věci musí do velké míry řešit národní státy, ale unie je může propagací těchto myšlenek motivovat a posouvat. Je tu souvislost se schváleným aktem o digitálních službách, který prošel na lednovém plénu europarlamentu a stanoví pravidla hry v on-line prostoru,” připomíná Markéta Gregorová.

Z podnětů, jež se objevily v oblasti klimatu a zdraví, oceňuje europoslankyně ty, které se týkají minimálních norem pro kvalitu potravin. Patří sem sledování používání potravin ve školních jídelnách. “Platí premisa, že už ve školním věku si utváříme stravovací návyky, které formují další zvyky. Silně se to pojí se sociálním zázemím rodin,” podotýká Gregorová s tím, že EU prosazuje strategii Farm to Fork, která volá po odstupňovaném systému označování výrobků či transparentních způsobech pěstování a chovu.

Výstupy z panelů, jež “sbírá” plenární zasedání, půjdou primárně do Evropské komise. “Samozřejmě je budou schvalovat i další instituce. Máme co dělat se dvěma rovinami námětů. Jedna je o tom, co už se nějak chystá nebo je ve finální fázi. Tady už máme nějaké závěry, třeba ten systém označování jídel. Z konference vyplývá, že občané žádají ještě něco, a my to zohledníme ve vyjednáváních, trialozích či pozměňovacích návrzích. Od EP se nejvíce čeká zastupování zájmů občanů,” vysvětluje Gregorová, která by uvítala, aby výstupy obsahovaly závazek komise, že bude názory lidí respektovat.

Druhá úroveň spočívá podle europoslankyně v tom, že panely a plénum vysloví přání, jimiž se unie dosud nezabývala. “V takovém případě není žádná regulace nebo směrnice na stole. Tady bych očekávala, že Evropská komise zhodnotí všechny možnosti, jak tato doporučení implementovat a dostat je do něčeho existujícího. Ať už v této komisi, nebo v té, co přijde po ní, protože všechno se ve vymezeném čase stihnout nedá,” uzavírá Markéta Gregorová.