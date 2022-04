Douděra vystřelil Mladé Boleslavi další výhru nad Dynamem a postup do finále

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili v odvetném semifinále nadstavbové skupiny o umístění v první lize České Budějovice 1:0 a v součtu s úvodním venkovním vítězstvím 3:2 postoupili do finále. Utkání v Lokotrans Aréně rozhodl v 87. minutě záložník David Douděra svým osmým gólem v posledních osmi zápasech. Středočeši se utkají ve dvojzápase o finanční prémii a lepší nasazení v příští sezoně domácího poháru s Olomoucí, která vyřadila Liberec. České Budějovice nevyhrály ani 16. venkovní zápas v sezoně a ročník nejvyšší soutěže zakončily na desátém místě.

Českobudějovický trenér Horejš překvapil nasazením sedmnáctiletého stopera Čoudka, mládežnický reprezentant vydržel na hřišti navzdory brzké žluté kartě celý zápas. V sestavě domácích nechyběl od první minuty Douděra, který před týdnem na Střeleckém ostrově otevřel utkání dvěma rychlými trefami.

Tentokrát Dynamo ale začátek střetnutí zvládlo. Jedinou větší příležitost první půle měl hned v úvodu českobudějovický Van Buren, z nadějné pozice ale těsně minul pravou tyč. Hellebrandovu ránu zpoza vápna pak nadvakrát zneškodnil domácí gólman Šeda.

Hned po změně stran mohli zlomit nerozhodný stav nejlepší střelci týmu Ewerton s Douděrou, který měl po hodině hry navíc další velkou šanci hlavou. Navzdory velkým příležitostem domácích nemusel českobudějovický brankář Šípoš téměř vůbec zasahovat, což platilo i při největší Douděrově šanci čtvrt hodiny před koncem, kdy si třiadvacetiletý záložník našel sám před bránou propadlý míč a poslal ho z jasné pozice vysoko nad břevno.

Douděra se tak dočkal až v 87. minutě, kdy využil riskantní hostující rozehrávky přes Šípoše a potrestal chybu slovenského gólmana. Mladá Boleslav si připsala třetí vítězství nad Dynamem v posledních třech týdnech. Finálový dvojzápas proti Olomouci ji čeká 8. a 15. května.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Hráli jsme mezi sebou třetí zápas za poslední tři týdny, obě mužstva věděla, co od sebe čekat. V první půli jsme měli moc ztrát a zvolili jsme vždy to složitější řešení, místo střelby tam byly zbytečně narážečky ve vápně. Chtěli jsme zrychlit kombinaci a s příchodem Michala Hlavatého se to postupně zlepšilo. Zvlášť po prvním zápase jsme chtěli postoupit, i proto jsme dnes tolik nestřídali, nechtěli jsme ten postup ztratit. Olomouc má teď formu, hraje velmi dobře, bude to těžký soupeř. Každopádně jsme rádi, že zakončíme sezonu v první polovině celkového pořadí."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Odehráli jsme lepší utkání než to první. Bohužel jsme neměli takovou kvalitu v poslední třetině hřiště, abychom mohli pomýšlet na postup. Dostali jsme laciný gól po obrovské chybě, kdy jsme ve složité pozici nesmyslně hráli přihrávku po brankové čáře. Je to odraz našich venkovních zápasů, že jsme ale nevyhráli ani jednou venku, je jediná kaňka. Jinak to byla nadstandardní sezona, do poslední chvíle jsme se prali o první šestku, což je obrovský úspěch. V zimě nám odešli dva klíčoví hráči, hlavně nám chyběly góly Fortuna Basseye. Příští sezona už bude beze mě, byl to můj poslední zápas v Dynamu."

FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 87. Douděra. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Kotalík - Proske (video). ŽK: Čavoš, Valenta, Čoudek (všichni Č. Budějovice). První zápas 3:2, postoupila M. Boleslav.

M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Dancák - Douděra (89. Skalák), Matějovský, Mašek (60. Hlavatý), Ewerton - Ladra (90.+1 Smrž). Trenér: Hoftych.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Čoudek, Skovajsa - Čavoš (80. Hais), Valenta - Van Buren (56. Tolno), Hellebrand, Brandner (80. Hora) - Michal Škoda (46. Mihálik). Trenér: Horejš.