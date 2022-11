Dostupnou celoněmeckou jízdenku zavede Německo od dubna 2023

Ilustrační foto - Cestující nastupují do vlaku na hlavním nádraží v Berlíně, 4. září 2021.

Ilustrační foto - Cestující nastupují do vlaku na hlavním nádraží v Berlíně, 4. září 2021. ČTK/Paul Zinken

Berlín - Německo zavede cenově dostupnou celoněmeckou jízdenku pro regionální a městskou hromadnou dopravu nejdříve od dubna nadcházejícího roku. Dohodli se na tom regionální ministři dopravy se svým spolkovým kolegou Volkerem Wissingem, který chtěl původně jízdenku zavést od počátku roku. Jízdenka bude stát 49 eur na měsíc (1200 Kč), spolková vláda a spolkové země ale dosud nevyřešily podrobnosti financování.

Nová jízdenka, která zjednoduší a zlevní pravidelné cestování, bude nástupcem takzvaného devítieurového lístku. Ten vláda zavedla letos jako protiinflační úlevu na tři měsíce od června do srpna. Měsíční jízdenka za devět eur (220 Kč) se stala v Německu hitem a také kancléř Olaf Scholz ji považuje za jedno z nejlepších opatření své vlády.

O nové jízdence jednal Wissing s ministry dopravy spolkových zemí v úterý, debatu ale doprovázely rozpory a Wissing se ani nezúčastnil následné večerní tiskové konference. Ministři se dohodli, že jízdné bude zavedeno od dubna, na financování ale shoda zatím není. O nákladech se sice již na počátku listopadu domluvil Scholz s regionálními premiéry, nové odhady ale naznačují, že by lístek mohl ročně stát až 4,7 miliardy eur (114,5 miliardy Kč). To by bylo o 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy Kč) více než původní propočty. Finanční otázku tak bude zřejmě muset vyřešit opět Scholz se zemskými premiéry.