Dostatečně hustá dobíjecí síť bude v Česku v roce 2025, tvrdí ČEZ

Během příštích tří až čtyř let se v České republice vybuduje tolik dalších veřejných dobíjecích stanic, že to postačí potřebám řidičů elektrických vozidel, včetně těch z tranzitní nákladní dopravy. Na setkání novinářů s představiteli energetických společnosti a příslušných činitelů státních orgánů, které zorganizovalo tuzemské zastoupení automobilky Ford, to uvedl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Podle něho jen energetická společnost ČEZ bude ve zmíněném roce 2025 nabízet řidičům elektrických aut dobíjení v síti 800 stanic. Výkon stojanů bude čtyřnásobný ve srovnání s dneškem. Dosáhne toho rovněž díky postavení desítek tzv. dobíjecích hubů, lokalit s třemi a více stojany umístěnými na místech s nejsilnějším provozem u hlavních tahů a ve městech.

Tyto huby se již začaly budovat. Jeden existuje například v Průhonicích, další pak na čerpací stanici Benzina na 83. kilometru dálnice D5. Na první z nich je umístěno deset stojanů, na druhém osm.

V současné době provozuje ČEZ necelé čtyři stovky dobíjecích stanic. Většina z nich umožňuje dobíjení výkonem nejvýše 50 kW, ale už se budují také ty, které zvládají výkon 180 kW. “Navíc startuje výběrové řízení na dodávky ještě výkonnějších stanic,” uvedl.

Podle Chmelíka zatím ČEZ v souvislosti s válkou na Ukrajině nezaznamenal problémy s dodávkami objednaných stanic. “Situace se ale samozřejmě může změnit,” dodal.

