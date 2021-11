Dostat tak laciný gól se často nevidí, řekl k Panákově chybě trenér Sparty Vrba

Glasgow - Trenéra Pavla Vrbu po utkání předposledního 5. kola skupiny Evropské ligy na hřišti Rangers mrzela druhá inkasovaná branka fotbalistů Sparty po velké chybě stopera Filipa Panáka. Kouč Pražanů označil gól za laciný a málo vídaný. Letenští po prohře 0:2 přišli o možnost postoupit do jarní vyřazovací fáze soutěže. Stále se však můžou představit v play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy, v níž by podle Vrby mladí sparťané nabrali cenné zkušenosti.

Pražané prohrávali od 15. minuty po gólu Alfreda Morelose. Kolumbijský útočník zkraje druhého poločasu stanovil i konečné skóre, když se ve vápně vložil hlavou do Panákova nepovedeného centru na Ladislava Krejčího mladšího. "Myslím si, že to byla hrubá chyba. Je to situace, kterou si nemůže dovolit. Vyčítat mu to určitě budeme. Určitě to mělo vliv i na výsledek, protože dostat tak laciný druhý gól se často nevidí. Situace z jeho strany byla zahraná velice špatně," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Jeho tým přišel o možnost startu ve vyřazovacích bojích Evropské ligy. "Jsem samozřejmě zklamaný. Hlavně kvůli tomu, že jsme chtěli hrát o Evropskou ligu až do posledního kola, což se nám nepodařilo. Zápas jsme si prohráli tím, že jsme domácím darovali druhý gól. Předvedli jsme spoustu situací, které pro nás byly zajímavé, ale ve finální situaci jsme bohužel byli nepřesní nebo nedůrazní. Hlavně při té obrovské šanci, kdy jsme čtyřikrát za dvacet vteřin vystřelili na bránu a nedali gól," uvedl sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

Rangers, kteří si jarní fázi Evropské ligy zahrají ve třetí sezoně po sobě, pomohla k postupu i domácí prohra Bröndby Kodaň 1:3 s jistým vítězem skupiny Lyonem. Právě s Bröndby se letenský celek utká doma 9. prosince v závěrečném duelu hlavní fáze Evropské ligy o postup ze třetího místa do play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Sparta má na úřadujícího dánského mistra dvoubodový náskok.

"Strašně nás mrzí, že pro nás dnešním dnem končí Evropská liga, ale když se podívám na Konferenční ligu, jsou tam mužstva, která jsou hodně zajímavá. Naším cílem před začátkem této soutěže bylo postoupit do jarní části evropských pohárů a umístit se do třetího místa, což stále jde. Zápas s Bröndby bude pro nás strašně důležitý. Doufám, že postoupíme do jarní části Konferenční ligy, v níž jsou také top mužstva a kde spousta mladých hráčů ve Spartě může sbírat další zkušenosti, které pro ně potom budou významné v budoucnosti," prohlásil Vrba.

Sparta ve venkovních zápasech skupiny Evropské ligy nevstřelila gól. V Kodani remizovala bez branek a na hřišti Lyonu prohrála 0:3. "Jak v Kodani, tak i dnes jsme byli blízko tomu, abychom vstřelili branku. Narazili jsme na mužstva, která jsou našich kvalit, protože o Lyonu jsem už před začátkem soutěže tvrdil, že jde o favorita skupiny. S Bröndby i Rangers jsme na úrovni, kterou jsme očekávali. Mrzí mě, že jsme venku nevstřelili gól," konstatoval někdejší kouč Plzně nebo české reprezentace.

Proti Rangers nebyl spokojený s výkonem křídelních záložníků Ladislava Krejčího staršího a Lukáše Haraslína. "Určitě jsme od obou dvou křídel očekávali výrazně větší aktivitu. Přiznejme si ale, že aktivitu můžou vyvíjet v momentě, kdy je spoluhráči zásobují nahrávkami, z nichž můžou něco udělat. Nahrávek moc nebylo, ale určitě jsme čekali, že naše křídla se budou prosazovat víc. Bohužel se to nedělo," poznamenal Vrba.

Teprve ve druhém soutěžním utkání v probíhajícím ročníku nastoupil v brance Dominik Holec, který dostal přednost před jedničkou Florinem Nitou. "Udělali jsme změnu, protože jsme cítili, že i další brankáři potřebují dostat příležitost. Holec se role zhostil velice dobře. Byl velice kvalitní v rozehrávce, pomohl nám při zakládání útoků. S jeho výkonem jsem spokojený," podotkl Vrba.