Dostálová: Na podporu městské turistiky formou voucherů máme 500 milionů Kč

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá podporu pro krajská města formou poukazů. Připraveno má 500 milionů korun, které budou k dispozici z nevyužitých prostředků z již uskutečněných programů pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru. Města, která z vlastní iniciativy poukazy na podporu turismu vytvořila, je budou moci využít. Stejnou sumu, která do poukazů vloží sama města, jim přispěje stát. Vláda by měla program projednat příští týden. Šéfka MMR Klára Dostálová (za ANO) to řekla novinářům.

Se všemi krajskými městy se podle Dostálové už uskutečnila jednání a tuto formu podpory uvítala. V současné době se řeší detaily. Podle ministryně by měly být poukazy minimálně na tři noci. Ale pokud už města mají poukaz například jen na jednu noc, resort jim do toho nebude zasahovat, uvedla. Pří třídenním pobytu by mohl dospělý využít poukaz na 3000 korun, na dítě by se vztahoval voucher za 1000 korun. V případě kratšího ubytování by měly by částky odstupňované.

Podmínkou využití poukazu bude ubytování ve městě, poukaz ale bude možné využít nejen na pobyt, ale také na stravování či vstupy. Distribuce poukazů se podle Dostálové uskuteční přes informační centra či hotely. Vždy bude záležet na daném městě.

Výzvu na program by mělo MMR podle Dostálové vyhlásit zhruba v polovině července, zájemci o podporu se do ní budou moci hlásit tři měsíce. Pomoc budou moci ale uplatnit na způsobilé výdaje už od 1. července, peníze bude možné čerpat ještě příští rok, pravděpodobně do září.

Omezení cestování v souvislosti s pandemií dopadlo podle státní agentury CzechTourism ze všech regionů nejtíživěji na Prahu. Před krizí na hlavní místo připadala většina příjezdového cestovního ruchu, zhruba osm z deseti návštěvníků bylo ze zahraničí. Ztráty ve spotřebě cestovního ruchu v Praze dosáhly asi 82 miliard Kč. Kvůli nedostatku turistů z ciziny se s potížemi ale potýkají i další velká města jako Karlovy Vary nebo Ostrava.

MMR loni připravilo poukazy na pomoc tuzemským lázním, kde hosté z ciziny tvořili podle dat úřadu až 44 procent klientů. Program, který má naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb a přispět k obnově daných regionů, pokračuje celý letošní rok. Lidé mohou využívat poukazy na slevu 4000 korun na pobyt v tuzemských lázních alespoň na šest nocí a minimálně pět procedur.