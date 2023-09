Dortmund otočil proti Freiburgu, hattrickem se za Stuttgart blýskl Guirassy

Berlín - Dortmund v německé fotbalové lize otočil vývoj utkání a na hřišti Freiburgu zvítězil 4:2. Dvěma brankami k tomu přispěl střední obránce Mats Hummels. Útočník Stuttgartu Serhou Guirassy hattrickem sestřelil Mohuč.

Dortmund se ve Freiburgu dostal do vedení jako první, v 11. minutě se tvrdou hlavičkou z rohu poprvé v utkání prosadil Hummels. Když už to vypadalo, že hosté půjdou do kabin s jednobrankovým vedením, Freiburg v nastavení prvního poločasu dvakrát skóroval. Jako první se trefil Höler a čtyři minuty po něm Höfler.

Borussia do druhého dějství vstoupila s vervou a odměnou jí bylo vyrovnání Malena po necelé hodině hry. Osm minut před koncem řádné hrací doby byl na domácí straně vyloučen střelec druhého gólu Höfler za tvrdé šlápnutí na Sabitzera. Hosté přesilovku využili po šesti minutách, když se podruhé v zápase prosadil Hummels po standardní situaci, kterou měl na starosti střídající Reus. Stejný hráč přidal v nastavení čtvrtý gól Dortmundu. Hummels se ve věku 34 let a 274 dní stal nejstarším hráčem, který kdy v dresu BVB vstřelil v jednom ligovém zápase dvě branky. Překonal Franka Milla (34 let a 33 dní).

Hoffenheim zvítězil 3:1 v Kolíně nad Rýnem a stejně jako Lipsko, Stuttgart a Wolfsburg ztrácí bod na vedoucí duo Leverkusen, Bayern, které se rozešlo 2:2 v páteční předehrávce. První gól Hoffenheimu vstřelil už ve 2. minutě Kramarič po centru Pavla Kadeřábka a ve 28. minutě zvýšil dalekonosnou střelou Grillitsch. Rakouský fotbalista se dostal na vlastní půlce k míči po vyběhnutí domácího brankáře a těsně před půlkou poslal na opuštěnou branku míč, jenž se do ní na poslední chvíli stočil. Po přestávce přidal třetí gól Beier, za domácí jen snížil Selke.

Guirassy třemi brankami zařídil Stuttgartu venkovní výhru 3:1 na hřišti Mohuče a stal se prvním hráčem v historii VfB, kterému se podařilo vstřelit šest a více gólů v prvních čtyřech ligových kolech. S osmi brankami ze čtyř zápasů se osamostatnil na čele tabulky střelců.

Guinejský reprezentant má třígólový náskok na druhého Winda z Wolfsburgu, jenž dnes otevřel skóre v 12. minutě zápasu proti Unionu Berlín. Berlíňané sice ve 28. minutě srovnali zásluhou Gosense, ale remízový stav platil pouze dvě minuty, když vedení vrátil na stranu Wolfsburgu druhý dánský reprezentant v jeho sestavě Maehle. Alex Král odehrál v dresu hostí celé utkání, naopak Václav Černý za vítěze poprvé od letního přestupu z Enschede strávil 90 minut na lavičce náhradníků.

Německá fotbalová liga - 4. kolo:

Freiburg - Dortmund 2:4 (45.+3 Höler, 45.+7 Höfler - 11. a 88. Hummels, 60. Malen, 90.+2 Reus), Kolín nad Rýnem - Hoffenheim 1:3 (61. Selke - 1. Kramarič, 28. Grillitsch, 52. Beier), Lipsko - Augsburg 3:0 (7. Simons, 12. Openda, 27. Raum), Mohuč - Stuttgart 1:3 (70. Barreiro - 56., 85. a 90.+7 Guirassy), Wolfsburg - Union Berlín 2:1 (12. Wind, 31. Maehle - 28. Gosens), Bochum - Eintracht Frankfurt 1:1 (74. Stöger z pen.- 57. Dina Ebimbe).

Tabulka:

1. Leverkusen 4 3 1 0 13:5 10 2. Bayern Mnichov 4 3 1 0 11:4 10 3. Lipsko 4 3 0 1 13:4 9 4. Stuttgart 4 3 0 1 14:6 9 5. Hoffenheim 4 3 0 1 10:6 9 6. Wolfsburg 4 3 0 1 7:5 9 7. Dortmund 4 2 2 0 8:5 8 8. Union Berlín 4 2 0 2 9:7 6 9. Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4:3 6 10. Freiburg 4 2 0 2 5:10 6 11. Brémy 3 1 0 2 4:5 3 12. Bochum 4 0 3 1 4:9 3 13. Augsburg 4 0 2 2 7:12 2 14. Heidenheim 3 0 1 2 4:7 1 15. Mönchengladbach 3 0 1 2 5:9 1 16. Kolín nad Rýnem 4 0 1 3 3:7 1 17. Mohuč 4 0 1 3 3:12 1 18. Darmstadt 3 0 0 3 2:10 0