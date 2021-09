Dopravu v hradeckém kraji budou následujících 10 let zajišťovat ČD

Trutnov - Dotovanou veřejnou železniční dopravu v Královéhradeckém kraji budou následujících deset let zajišťovat státní České dráhy (ČD). Kraj za tu dobu objedná 58 milionů tzv. vlakokilometrů za 9,3 miliardy korun, které bude financovat spolu se státem. Smlouvu na zajištění veřejné vlakové dopravy v kraji v Trutnově podepsal hejtman Martin Červíček (ODS) se zástupci ČD. Nová smlouva začne platit od letošní prosincové změny jízdních řádů. ČTK to řekl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Žádné tratě v kraji ve smluvním období podle hejtmanství rušeny nebudou. Dopravu pro kraj nyní zajišťují ČD a v menší míře společnost GW Train Regio.

"Po úspěšném autobusovém tendru se nám podařilo smluvně zajistit také železniční dopravu. Díky tomu jsou závazně stanoveny nové podmínky pro celou veřejnou dopravu v našem kraji na dalších deset let. Chceme, aby vlaky na našem území jezdily nadále ve stejném rozsahu a aby cestování po dráze bylo pro cestující komfortnější," uvedl Červíček. Jedním z cílů kraje je přitáhnout na železnici více cestujících.

Výběr drážních dopravců kraj zahájil v roce 2019, kdy krajští zastupitelé schválili uzavření smlouvy přímým zadáním. Kraj oslovil 31 dopravců, z nichž pět předložilo konkrétní nabídky, o kterých kraj s dopravci jednal. Následně vybral dva dopravce, šlo o ČD a společnost GW Train Regio. S GW Train Regio, který měl jezdit jednu z oblastí, se kraj nedohodl a celý objem dopravy tak budou zajišťovat ČD.

"Jsme rádi, že jednání zdárně končí dnešním podpisem smlouvy. České dráhy zůstanou v příštích deseti letech hlavním železničním dopravcem v regionu a zajištěny jsou tak pracovní místa pro stovky strojvedoucích, průvodčích, pokladních a dalších zaměstnanců, kteří se starají o provoz Českých drah v Královéhradeckém kraji," uvedl generální ředitel ČD Ivan Bednárik.

Předpoklad průměrné kompenzace ze strany kraje za desetileté období na jeden tzv. vlakokilometr činí 158,39 korun. Na financování regionální drážní osobní dopravy kraji přispěje stát přibližně dvěma miliardámi korun.

Kraj očekává, že dojde nejen ke zvýšení komfortu pro cestující, ale i informovanosti a bezpečnosti. Během trvání smlouvy budou nasazeny čtyři desítky nových nízkopodlažních vlaků, první z nich svezou cestující v roce 2024. Omlazením by tak mělo projít až 70 procent všech vlaků nasazených v kraji. Smlouva umožňuje také reagovat na změnu přepravních potřeb v kraji v době jejího trvání navýšením či snížením objednávaného počtu tzv. vlakokilometrů do výše 20 procent proti výchozímu rozsahu dopravnímu výkonu.

"ČD budou nadále zapojeny do IDS IREDO a kraj souhlasil i s ponecháním tarifu dopravce, cestující bude mít možnost zvolit si tarif podle svého výběru a nadále využívat všechny výhody. Zároveň bude možné využít státní jednotný tarif při cestování drážními dopravci po celé ČR," uvedli zástupci hejtmanství.

Podle smlouvy má dopravce v roce 2024 nasadit sedm nových elektrických jednotek, které budou zajišťovat přepravu na trase Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí a v případě dokončení plánované elektrizace tratě do Solnice budou zajíždět do Rychnova nad Kněžnou. Nové motorové jednotky v počtu 16 kusů dopravce nasadí na spoje jedoucí z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na spoje z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína. V roce 2025 dráhy nasadí deset motorových jednotek na trasu Hradec Králové – Doudleby nad Orlicí – Letohrad/Rokytnice v Orlických horách a v roce 2026 začne jezdit sedm motorových jednotek na trase Náchod – Týniště nad Orlicí – Choceň a Starkoč – Broumov.

V kraji bude jezdit sedm nových elektrických jednotek RegioPanter v hodnotě přes 800 milionů korun a na neelektrifikované tratě dráhy nasadí nové jednotky od polské společnosti Pesa. "Bude to 33 dvoučlánkových souprav v hodnotě skoro tří miliard korun. Ty navazují na soupravy RegioShark od stejné firmy, které se osvědčily," uvedl náměstek pro osobní dopravu ČD Jiří Ješeta. Všechny nové vlaky budou bezbariérové, klimatizované a s připojením na internet.

Loni v lednu kraj uzavřel nové smlouvy s autobusovými dopravci, kteří pro něj budou zajišťovat dotovanou linkovou dopravu v letech 2021 až 2031. Hodnota tendru byla 7,7 miliardy korun. V osmi oblastech si zajištění dopravy rozdělilo pět dopravců, na linky své autobusy poprvé poslali letos 7. března.