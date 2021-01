Dopravu v části Česka komplikuje sněžení

Praha - Dopravu v části Česka dnes zkomplikovalo sněžení. Na Vysočině se od rána stalo deset nehod, zranil se při nich jeden člověk. Na Liberecku silničáři uzavřeli pro kamiony až do odvolání silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo, je zledovatělá.

Jihočeský kraj

Sněžit začalo ráno prakticky na celém území Jihočeského kraje, mnohé silnice od rána namrzaly a jsou sjízdné s opatrností. Policisté se dopoledne zabývali zhruba čtyřmi desítkami nehod, ráno například havaroval školní autobus na Jindřichohradecku, dva lidé se lehce zranili. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, řekla ČTK dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Soňa Abrahámová.

"Zaznamenali jsme asi šest lehkých zranění. Občas dopravu omezil uvízlý kamion, ale vždy se podařilo rychle úsek opět zprovoznit," řekl dopoledne ČTK jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Školní autobus havaroval u Vydří na Jindřichohradecku, lehce se zranili řidič a jeden cestující. Dopoledne také záchranná služba zasahovala u srážky vlaku a osobního auta u Kubovy Hutě na Prachaticku. Na místě ošetřila jednoho zraněného, řekla mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová.

Silničáři v kraji vyrazili do terénu kolem 4:30. Všechny vozovky jsou sjízdné, ale řidiči musí počítat s tím, že někde leží sníh a někde může povrch namrzat. Teploty v regionu jsou od rána pohybují kolem nuly. Podle meteorologů může během dne napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu.

Jihomoravský kraj

Sněžení a špatná viditelnost komplikují provoz na jihomoravských silnicích. Mezi Nebovidy a Moravany se srazil autobus s osobním vozem, u Ostrovačic na Brněnsku se převrátil na bok kamion, informovali hasiči na Twitteru.

Některé úseky silnic a dálnic v Jihomoravském kraji jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Také do brněnských ulic vyjely všechny posypové vozy. Vyplývá to z informací silničářů a provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince.

Silnice mezi Nebovidy a Moravany je po nehodě uzavřená. V autobuse nikdo neutrpěl zranění, řidiče auta museli vyprostit hasiči.

Teploty v kraji byly dopoledne mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Sněhové přeháňky jsou na D1 mezi 141. až 188. kilometrem, místy je mlha. S deštěm se sněhem a nižší dohledností musí řidiči počítat na D2 mezi 11 až 61 kilometrem. Sněhové přeháňky a mlhavo jsou na D46 mezi nultým až 33. kilometrem. Na Blanensku je na silnicích nižších tříd snížená dohlednost kvůli dešťovým přeháňkám. Na některých silnicích na Znojemsku může ležet rozbředlý sníh.

Déšť se sněhem místy padá i v Brně. "Zejména ve výše položených částech statutárního města Brna upozorňujeme řidiče na nutnost opatrné jízdy," uvedl po 10:00 Klištinec.

V kraji bude dnes podle předpovědi meteorologů zataženo se sněžením, v nížinách přechodně déšť se sněhem. Během odpoledne a večera by srážky měly být postupně jen občasné a slabší. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi nulou až dvěma stupni Celsia.

Královéhradecký kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Rychnovska hrozí námraza a náledí. Řidiči by měli být opatrní při jízdě do Orlických hor a Krkonoš, kde na cestách leží ujetá vrstva sněhu, která je místy zledovatělá. Pro Rychnovsko na dnešek platí výstraha před sněžením, místy by tam do čtvrtečního rána mohlo napadnout pět až deset centimetrů sněhu, uvedli silničáři a meteorologové v Královéhradeckém kraji.

Dnes by mělo být v kraji zataženo se sněžením, v polohách pod 300 metrů nad mořem se čeká déšť se sněhem. Teploty se ráno pohybovaly od minus jednoho do plus jednoho stupně, na horách bylo kolem minus čtyř stupňů. Přes den by se teploty měly pohybovat o nuly do tří stupňů, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů.

V Krkonoších nadále platí první stupeň lavinového nebezpečí. Jde o nejnižší stupeň z pětibodové škály. Na hřebenech hor leží asi 35 centimetrů sněhu.

Liberecký kraj

Silničáři dnes ráno uzavřeli pro nákladní vozidla nad šest tun s výjimkou autobusů silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo z Mníšku do Raspenavy na Liberecku. Důvodem je zledovatělý povrch silnice po předchozím sněžení a obava ze zablokování jedné ze dvou přístupových cest do Frýdlantského výběžku. Ostatní silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné. ČTK to dnes sdělil Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Silnice přes Oldřichovské sedlo zůstane pro kamiony uzavřená do odvolání. Tato spojnice do Frýdlantského výběžku se jen pluhuje a k údržbě lze jako posyp použít pouze písek nebo drť. "Pondělní sněhová přeháňka přinesla asi centimetrovou vrstvu sněhu, která se zajela a stalo se to hodně ledovaté. Proto jsme omezili vjezd kamionů, aby tam nezpůsobily nějakou dopravní uzávěru. Je to tedy spíše z preventivních důvodů," uvedl Pospíšil. Osobní auta a dodávky by podle něj měly přes Oldřichovské sedlo projet při zvýšené opatrnosti řidičů bez problémů. Kamiony se do Raspenavy, Hejnic či Lázní Libverda dostanou po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Podle Pospíšila jsou zledovatělé i další inertně udržované silnice v kraji, hlavně v horských oblastech. "Je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména na silnicích třetích tříd. Je na nich ujetá vrstva sněhu, místy zledovatělá a krytá posypem," dodal. Silnice ošetřované chemicky jsou podle něj mokré či vlhké. "A bez problémů sjízdné. Na nich se prováděl preventivní posyp už při pondělním večerním sněžení a dnes ráno se jezdilo znovu," dodal.

Podle předpovědi by v kraji přes den mělo být zataženo s občasným slabým sněžením. Meteorologové ale varují, že na mokrých površích silnic se večer může tvořit náledí. Nejvyšší denní teploty budou v kraji mezi minus jedním a plus dvěma stupni Celsia, na horách by se nad nulu teplota dnes neměla dostat.

Olomoucký kraj

Na zbytky rozbředlého sněhu si dnes ráno musí dát pozor řidiči v horských oblastech Olomouckého kraje, kde byly v noci sněhové přeháňky. Silnice v těchto horských oblastech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh pokrývá silnice ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska. Opatrnost je na místě například na silnici vedoucí přes Červenohorské sedlo. V nižších polohách těchto okresů jsou hlavní silničního tahy po chemickém ošetření holé a mokré.

Méně důležité silnice ve středních a vyšších polohách Jesenicka a Šumperka pokrývá vrstva ujetého sněhu s inertním posypem. Správci silnic upozornili, že místy se tvoří mlha. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku byly silnice dnes ráno zpravidla holé a mokré.

Meteorologové v úterý varovali, že na jihovýchodě Čech a severozápadě Moravy a Slezska bude dnes sněžit. Do čtvrtečního rána by tam místy mohlo napadnout pět až deset centimetrů mokrého sněhu, který může zkomplikovat dopravu nebo způsobit výpadky proudu.

Kraj Vysočina

Deset dopravních nehod se dnes do nynějška odehrálo na Vysočině, kde od rána sněží. Zranil se při nich jeden člověk. ČTK to řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Na silnici 112 u Rácova na Jihlavsku se střetla dvě nákladní auta, zranil se řidič jednoho z nich. Problémy se sjízdností měli řidiči i na dalších silnicích.

Asi největší problém se sjízdností byl podle Čírtková na silnici 38 u Želetavy na Třebíčsku, kde se vytvořila kolona kamionů. "Teď už je to průjezdné," řekla ČTK Čírtková po 10:00. Uvízlá nákladní auta blokovala i silnice mezi Větrným Jeníkovem a Kalhovem, mezi Červenou Řečicí a Pelhřimovem nebo u Vyskytné nad Jihlavou.

Po ránu vyjeli silničáři asi s 50 sypači, hlavně se solí. Nejprve na Třebíčsku a Jihlavsku. Jak sněžení od jihovýchodu postupovalo, bylo nutné vyjet i v dalších třech okresech. Podle Jiřího Hejnáka z krajské správy a údržby silnic nyní jezdí sypače na všech 114 okruzích. Někde vyjely i radlice, hlavně na Třebíčsku, jinde to nízká vrstva sněhu neumožnila.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na Vysočině sněžení slábnout až večer. Nejvyšší odpolední teploty nepřesáhnou nulu. Slabý vítr do 15 kilometrů za hodinu bude proměnlivý.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku, především ve vyšších polohách, mohou dnes ráno místy namrzat, případně se na nich může tvořit náledí. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Silnice v ostatních částech Zlínského kraje, tedy na Kroměřížsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku, jsou většinou holé a vlhké. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Meteorologové dnes v regionu očekávají sněžení.

Ve Zlínském kraji je nejčastěji oblačno až zataženo, místy fouká slabý vítr, na Vsetínsku se objevují mlhy. Teploty se ráno pohybovaly okolo nuly.

Odpolední maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dosáhnout jednoho stupně Celsia. Přes den bude zataženo, od jihu se sněžením. Případná sněhová pokrývka by ale neměla přesáhnout pět centimetrů. V nižších polohách se objeví déšť se sněhem, případně déšť. Odpoledne a večer očekávají meteorologové srážky už jen občasné a slabší.