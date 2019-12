Dopravu na východě ČR komplikuje ledovka, byla zavřená část D1

Praha - Dopravu na východě České republiky komplikuje dnes ráno a dopoledne ledovka. Kvůli několika nehodám policie na víc než hodinu uzavřela část D1 mezi Kojetínem na Přerovsku a Mořicemi na Prostějovsku. Při haváriích, které se staly, nebyl podle dostupných informací nikdo vážně zraněn. Ledovka má podle meteorologů pozvolna odtávat s postupným oteplováním od západu. Nejdéle to bude klouzat na střední a východní Moravě.

Ledovka byla ráno například na silnicích kraje Vysočina. Silničáři tam zasahovali s 91 sypači, snažili se upravit především hlavní tahy. "Skoro celý kraj máme pod ledem. Jezdí všechny sypače, také mají problémy, provádí opakovaný posyp. Všude jsou problémy s dopravou, ale nikde to není zásadní, že by to stálo a tvořily se kolony," řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic kraje Vysočina Jiří Hejnák. Kdo z řidičů nemusí, neměl by dnes podle něj vyjíždět.

Dálnice D1 mezi exity Kojetín na Přerovsku a Mořice na Prostějovsku byla uzavřena v 08:13. "Policie řeší několik dopravních nehod a některá místa, především mosty, mohou být namrzlá," uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Situaci na místě řešila správa silnic. Provoz byl obnoven kolem 9:40. Podle dopravních informací policie se nehody obešly bez zranění.

Sněžení a kluzké silnice dnes ráno ztěžovaly řidičům jízdu také ve Zlínském kraji. Náledí hlásili správci silnic například v části Zlína v Malenovicích zhruba na tříkilometrovém úseku. Na jižní Moravě bylo počasí důvodem několika nehod. "Většinou jde o méně vážné dopravní nehody, žádná zranění nejsou hlášena. Příčinou většiny z nich jsou pravděpodobně povětrnostní podmínky a námraza na silnici," řekla ČTK policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. Se zvýšenou opatrností dnes musí jet řidiči po silnicích rovněž v horách v Moravskoslezském kraji.

V Čechách byla situace lepší, protože tam bylo ráno tepleji než na Moravě. V Libereckém kraji v noci sněžilo. Sněhu ale napadlo jen kolem centimetru, ještě ráno se hlavně v horách objevovaly přeháňky, postupně se ale situace uklidnila a vyjasňuje se.