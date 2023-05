Dopravu na německé železnici ochromí další stávka, potrvá 50 hodin

Berlín - Německou železniční dopravu od nedělní noci ochromí další výstražná stávka za vyšší mzdy, která tentokrát potrvá 50 hodin, to je do půlnoci z úterý na středu. Dnes to oznámily německé železniční a dopraví odbory EVG. Stávka zasáhne dálkové i regionální spoje a také nákladní železniční dopravu. Předchozí stávky zkomplikovaly i spojení s Českou republikou.

Stávka začne v neděli ve 22:00 a skončí po padesáti hodinách v úterý ve 24:00. "U jednacího stolu nastal jen malý posun," řekla dnes o důvodech připravované stávky Cosima Ingenschaová z EVG. Bude to už třetí stávka v dopravě, kterou odbory od března svolaly.

V březnu vlakovou, autobusovou i leteckou dopravu zastavila čtyřiadvacetihodinová stávka, kterou zorganizovaly společně odbory Verdi a EVG. Na konci dubna pak odbory EVG zastavily železniční dopravu na osm hodin v pátek dopoledne, problémy s provozem ale trvaly po celý den. V obou případech bylo narušeno spojení s Českem, dálkové vlaky končily v poslední stanici na českém území a regionální spoje byly v běžném provozu jen v Česku.

Odbory požadují zvýšení měsíčního příjmu zaměstnanců minimálně o 650 eur (přes 15.000 Kč), respektive o 12 procent v případě vyšších platových skupin. Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) místo toho navrhly postupné zvýšení mezd od března 2024, a to o deset procent u nižších a středních příjmů a o osm procent u vyšších platových skupin.