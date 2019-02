Praha - Na vedlejších silnicích v okolí do 12 kilometrů od Horažďovic na Klatovsku se tvoří ledovky, námrazy jsou místy až dvoucentimetrové. Silnice na Vysočině jsou dnes ráno po nočním sněžení sjízdné s opatrností, sypače jezdily v celém kraji. V Libereckém kraji mrzne a jsou mlhy, silničáři radí opatrnost

Jihomoravský kraj

Na některých místech Jihomoravského kraje se dnes ráno vyskytly sněhové přeháňky, silničáři řidičům doporučují ve všech okresech zvýšenou opatrnost. Týká se to i některých úseků dálnic. Na svém webu to uvedla Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Teploty v kraji se ráno pohybovaly od nuly do minus tří stupňů Celsia. Silnice i dálnice byly vesměs mokré po chemickém ošetření, opatrní by měli být řidiči kvůli přeháňkám na Blanensku, v Brně a jeho okolí a na Vyškovsku. Zvýšenou opatrnost silničáři kvůli sněhovým přeháňkám doporučují i na D1 v úseku od 141. do 188. kilometru, také na D46 mezi nultým až 33. kilometrem.

Na Blanensku ve vyšších polohách leží vrstva sněhu krytá posypem, kde je podle silničářů opatrnost nutná. Zbytky ujetého sněhu leží i v oblasti Bílých Karpat.

Meteorologové na dnešek pro Jihomoravský kraj předpovídají zpočátku zataženo, během dopoledne ojediněle slabý déšť nebo mrholení, v nejvyšších polohách i déšť se sněhem. Nejvyšší odpolední teploty se mají vyšplhat na pět až osm stupňů.

Královéhradecký kraj

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou po nočním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Hlavní silniční tahy a dálnice byly ráno mokré, ve vyšších polohách Náchodska, Trutnovska a Rychnovska byl na silnicích první třídy místy rozbředlý sníh. Na vedlejších komunikacích v Krkonoších, Orlických horách a výše položených oblastech Jičínska ležela ujetá vrstva sněhu, místy zledovatělá, krytá posypem, a to zvláště v lesních úsecích. Vyplynulo to z ranního hlášení Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno bylo v Královéhradeckém kraji většinou zataženo, místy sněhové přeháňky a teploty od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by dnes mělo být zataženo až oblačno, ojediněle mlhy, postupně od západu ubývání oblačnosti, odpoledne na polojasno až jasno. Večer se má od západu opět zatahovat. Nejvyšší denní teploty budou od plus tří do plus šesti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem nuly. Zatímco v nížinách by měl vát vítr mírný, na hřebenech Krkonoš by mohl dosahovat v nárazech přes 70 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji mrzne, teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia a místy se objevují mlhy. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, vozovky mohou namrzat. Opatrní by měli být řidiči i v horských oblastech, kde je na silnicích ujetá silná vrstva zledovatělého sněhu. Podle informací policie ale zatím žádné problémy na silnicích hlášeny nejsou.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou dnes ráno většinou jen holé a vlhké po chemickém ošetření. Opatrní by ale měli být motoristé v Jizerských horách a Krkonoších, kde jsou kvůli velkému množství sněhu silnice zúžené a lemují je až dva metry vysoké mantinely zmrzlého sněhu, které ztěžují výhled. Bez zimní výbavy by motoristé do hor vůbec neměli vyjíždět.

Pozor by si měli dát řidiči v Bedřichově na Jablonecku, kde se ode dneška koná legendární běžecký závod Jizerská padesátka, na kterou zamíří tisíce lyžařů i diváků. Dá se čekat velký pohyb lidí i aut. Podle jablonecké policejní mluvčí Dagmar Sochorové budou závody provázet dopravní omezení, ale také bezpečnostní opatření policie zaměřené i proti krádežím a dalším trestným činům.

V Libereckém kraji je dnes většinou oblačno až zataženo. Teploty se pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia, přes den podle meteorologů vystoupají až k pěti stupňům. Postupně by se mělo vyjasňovat.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji dnes ráno mohou místy namrzat, řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách některé méně využívané silnice pokrývá vrstva ujetého sněhu s posypem, která může být zledovatělá. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové a dešťové přeháňky byly v noci na Jesenicku a Šumpersku. Silnice byly ráno po chemickém posypu zpravidla holé a mokré. Řidiči by si ale v těchto horských okresech měli dát pozor na mrznoucí déšť. Teploty se tam pohybují od minus tří do plus čtyř stupňů.

Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku byly silnice ráno sjízdné bez větších problémů. Pouze na méně důležitých cestách je od středních poloh vrstva ujetého sněhu s posypem, která může být zledovatělá. Také v těchto okresech většinou mrzne. Rozmezí teplot je od minus tří stupňů do plus jednoho stupně.

Pardubický kraj

Na silnicích nižších tříd v Pardubickém kraji jsou zbytky rozbředlého sněhu, možný je výskyt lokálních námraz. V některých oblastech sněží. Vyplývá to z údajů krajských cestářů.

Na Lanškrounsku jsou občas na vozovkách zmrazky a mohou se tvořit lokální námrazy. Na Orlickoústecku jsou zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Teploty se dnes pohybují od minus dvou do dvou stupňů Celsia. Na Orlickoústecku a Svitavsku místy sněží nebo jsou sněhové přeháňky. Většinou fouká slabý vítr.

Plzeňský kraj

Na vedlejších silnicích v okolí do 12 kilometrů od Horažďovic na Klatovsku se tvoří ledovky, námrazy jsou místy až dvoucentimetrové. Silničáři doporučují v ranních hodinách vůbec nevyjíždět, nebo s vysokou opatrností. V ostatních částech regionu už neprší. Hlavní tahy jsou sjízdné v celém Plzeňském kraji, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Jaroslav Sádlo.

"Na Horažďovicku stále prší, teploty jsou kolem nuly, naše vozy tam pořád vyjíždějí, ale občas také zapadnou a musíme je vytahovat," uvedl. Stále tam zamrzá posypová sůl do ledu, kamenná drť se do něj do půl hodiny zajezdí, dodal.

Teploty na Horažďovicku by se měly dopoledne zvyšovat až na čtyři stupně nad nulou, podobně jako v celém kraji. V noci tam silničáři se spediční firmou řešili převrácený kamion a vysypaný náklad, který na tři hodiny zablokoval silnici v Nalžovských Horách.

V ostatní částech kraje už neprší, teploty se pohybují kolem dvou až tří stupňů nad nulou, a to včetně vysoko položeného Sušicka i Železnorudska.

Podle policejní mluvčí Pavly Burešové komplikuje ještě dopravu nehoda u Kamenného rybníka za Plzní ve směru na Most. Jsou tam kolony vozidel v obou směrech, policisté řídí dopravu kyvadlově.

Středočeský kraj

Dopravu ve Středočeském kraji dnes ráno komplikuje místy mlha, některé silnice mohou klouzat. Snížená viditelnost je hlášena z Pražského okruhu a hradecké dálnice D11, mlha je například také v okrese Praha-východ, vyplývá z informací silničářů.

Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností jsou Pražský okruh a dálnice D5. Pozor si řidiči musí dát také na silnicích první třídy na Mělnicku. Se zvýšenou opatrností musí šoféři jet také na všech silnicích nižších tříd.

Porucha trakčního vedení v pražském depu komplikuje dopravu na železnici. Z Prahy nemohlo být vypraveno několik souprav. Zrušeny byly například ranní spoje do Kolína či Kralup nad Vltavou, vyplývá z informací na webu Českých drah.

Ve Středočeském kraji bylo dnes ráno zataženo, foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou dnes ráno po nočním sněžení sjízdné s opatrností, sypače jezdily v celém kraji. Solené vozovky jsou mokré, na zbývajících je ujetý sníh posypaný drtí. Problémy v dopravě neměl dispečink krajské správy a údržby kolem 06:00 hlášeny. ČTK to řekl dispečer Aleš Hubený. Teploty byly ráno mezi minus jedním až plus jedním stupněm Celsia, přes den se má oteplit.

"Napadlo asi do tří centimetrů sněhu, ale padal mokrý, takže se to ujíždělo," řekl dispečer. Silničáři měli od čtvrtečního večera 133 výjezdů. Při sněžení se v noci občas někde dostávaly obtížně do kopců kamiony. "Ale to byly takové lokální věci. Projeli jsme to, a kamiony odjely," uvedl.

Na Vysočině dnes bude zpočátku převážně zataženo, během dne bude od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi dvěma až šesti stupni Celsia, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Večer mohou být místy mlhy, které by mohly ve vyšších polohách namrzat. Vítr bude slabý.

Zlínský kraj

Silnice na Vsetínsku pokrývá dnes ráno místy zledovatělá vrstva sněhu. Řidiči na ni mohou narazit především v okolí Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Ve vyšších polohách Vsetínska leží na vozovkách uježděná vrstva sněhu o tloušťce mezi pěti až 15 centimetry. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Kvůli tajícímu sněhu mohou v některých úsecích namrzat silnice na Zlínsku. V ostatních částech Zlínského kraje jsou nejčastěji holé, suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro těžká vozidla nad 3,5 tuny zůstává nesjízdná silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují. Osobní vozidla po ní projedou pouze se řetězy.

V kraji bylo ráno převážně polojasno až oblačno, místy byly mlhy a foukal slabý vítr. Teploty se pohybovaly od minus tří do plus dvou stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus šesti stupňů Celsia. Přes den bude zpočátku převážně zataženo, ráno místy se slabým sněžením. Postupně bude oblačnost ubývat, odpoledne bude oblačno až polojasno. Večer se místy mohou tvořit mlhy, a to i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Vát bude slabý jihozápadní až jižní vítr.