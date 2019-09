Dopravu D1 u Humpolce dnes omezovaly práce na značení

Humpolec (Pelhřimovsko) - Dopravu na dálnici D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem dnes omezovaly práce na dočasném dopravním značení. Skončily před 19:00, řekl ČTK Jan Peška, ředitel společnosti Gefab, která značení instalovala. Na změnu značení naváže modernizace úseku, kterou provede společnost Eurovia CS.

Značení, po kterém budou řidiči jezdit dvěma provizorními jízdními pruhy v každém směru, mělo začít už v sobotu. Déšť a příliš mokrá vozovka to ale neumožnily. Práce začaly dnes kolem 6:30. Doprava byla svedena do jednoho pruhu. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové to na dálnici žádné větší dopravní komplikace nepůsobilo.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl už dřív řekl, že do konce letošního roku se bude jezdit s omezeními na obou polovinách dálnice. Úsek má být za 1,097 miliardy korun zmodernizovaný do listopadu 2021.

"Dálnici musíme nejdřív lokálně opravit a rozšířit, aby v budoucnu jedna její polovina unesla provoz dva plus dva jízdní pruhy jen na jedné polovině," řekl Rýdl. Omezení se v upravovaném úseku bude průběžně měnit podle postupu lokálních oprav.

Součástí rekonstrukce tohoto dálničního úseku bude přestavba dvou nadjezdů, které jsou na 83,8 kilometru a na 88,4 kilometru. Opravy se budou týkat také mimoúrovňových křižovatek, inženýrských sítí a odvodnění. Asfaltový povrch dálnice nahradí cementobetonový.

Na dálnici D1 je opraveno 90 kilometrů. Na dalších 61 kilometrech stavbaři pracují. Na poslední desetikilometrový úsek mezi exity 168 Devět křížů a 178 Ostrovačice ŘSD vybírá dodavatele.