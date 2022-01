Dopravní podnik dokončil geologický průzkum stavby metra D za 1,8 mld. Kč

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dokončil geologický průzkum stavby trasy metra D, který vyšel na zhruba 1,82 miliardy Kč. Nyní čeká na hlavní stavební povolení ke stavbě úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Stavět by se mohlo začít letos na jaře. O financování výstavby jedná město s Evropskou investiční bankou (EIB). Novinářům to dnes řekli primátorovi náměstci Adam Scheinherr (Praha Sobě) a Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) a generální ředitel DPP Petr Witowski. Trasa metra je z Olbrachtovy plánována do Písnice.

"Ukončili jsme jednu jednu etapu, na kterou brzy navážeme. Máme pro ni veškerá data, máme zhotovitele a také první menší stavební povolení. Čekáme na povolení hlavní stavby, které je na ministerstvu dopravy, a čekáme na rozhodnutí," řekl Scheinherr.

Průzkum dělal podnik na čtyřech místech. Na dvou skončil v srpnu 2020 a na zbylých dvou nyní. "Konal se proto, aby v průběhu hlavní stavby nedocházelo k žádným překvapením a případně bylo možné upravit projekty, k čemuž nakonec nedošlo. Projekty už počítaly s geologickou složitostí," řekl Witowski.

Nyní je na Pankráci vyhloubena část, která bude sloužit jako přestup mezi linkami C a D. Využity budou i další stavby vzniklé při průzkumu. Původně měl stát 1,6 miliardy, ale nakonec byl dražší. "Nebylo to tím, že by se rozpočet překročil, ale spolu s Báňským úřadem jsme dospěli k rozhodnutí, že některé práce se udělají předstihově," řekl Witowski.

Konkrétní datum zahájení stavby trasy směrem na Olbrachtovu zatím není jasné. Stále není pravomocné hlavní stavební povolení. Ministerstvo dopravy řeší připomínky některých obyvatel. "Doufáme, že budou v nejbližších dnech či týdnech vypořádány tak, aby nám stavební úřad mohl povolení zpravomocnit. Z jara bychom chtěli už kopnout," řekl Witowski.

O financování stavby město jedná s EIB. "Počítáme s tím, že ještě v tomto pololetí budeme mít schválen úvěr na polovinu této částky. Druhou polovinu budeme financovat z vlastních prostředků," řekl Vyhnánek. Zároveň řekl, že bude apelovat na novou vládu, aby se stavbou pomohla. "Metro je investice, kterou všude na světě financuje město ve spolupráci se státem, což se v případě metra D bohužel neděje. Jedná se o investici celostátního významu," dodal.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant je náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun, investorem je DPP.