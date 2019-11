Dopravní omezení na opravované D1 na Vysočině skončí do pondělí

Poslední dopravní omezení na opravovaných částech dálnice D1 na Vysočině skončí nejpozději do pondělního rána. Novinářům to na 104.km dálnice D1 řekl 24. listopadu 2019 generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Jde o úseky u Větrného Jeníkova a u Velkého Meziříčí. Do středy by na D1 měly skončit opravy u Brna a příští víkend by mělo zmizet i poslední omezení dané opravami mostu na 27. kilometru D1 u Hvězdonic na Benešovsku.

Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Poslední dopravní omezení na opravovaných částech dálnice D1 na Vysočině skončí nejpozději do pondělního rána. Novinářům to dnes řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Jde o úseky u Větrného Jeníkova a u Velkého Meziříčí. Do středy by na D1 měly skončit opravy u Brna a příští víkend by mělo zmizet i poslední omezení dané opravami mostu na 27. kilometru D1 u Hvězdonic na Benešovsku.

Dálnice mezi Prahou a Brnem pak bude plně průjezdná až do zahájení nové stavební sezony, což je důležité i pro její zimní údržbu. "Je to možná jeden z prvních roků, kdy se povedlo, že v prosinci se nebude realizovat samotná modernizace," uvedl Mátl. Vloni se stavební práce protáhly do zimy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem a při prosincovém sněžení tam byly dlouhé kolony aut.

Stavební firmy letos modernizovaly šest úseků D1 měřících v součtu 61 kilometrů. Příští rok budou dělníci pracovat až na 71 kilometrech této dálnice, protože přibude desetikilometrový úsek u Ostrovačic na Brněnsku. "Měla by to být asi nejhorší stavební sezona v rámci celé modernizace. Jsme ve finále," řekl Mátl. V závěrečném roce 2021 by měli stavbaři být už jen na třech úsecích dálnice.

Dělníci dnes odstraňovali provizorní dopravní značení mezi 98. a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova na Jihlavsku a mezi 144. až 148. kilometrem u Velkého Meziříčí na Žďársku. Nejprve obnovovali plný průjezd ve směru na Prahu, do pondělního rána by měla být dálnice v plné šíři průjezdná i směrem na Brno.

V letošní stavební sezoně podle generálního ředitele nastala v opravovaných úsecích D1 zpoždění prací v řádu dnů nebo nejvýše týdnů. "Dá se říci, že všechny práce, které jsme si naplánovali na letošní rok, byly splněny," uvedl Mátl. Doplnil, že podle výsledků technických prohlídek jsou tyto úseky bezpečně průjezdné.

Rekonstrukce D1 je rozdělena do 20 úseků, dokončeno je 13.