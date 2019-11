Dopravní omezení na opravované D1 na Vysočině pro letošek skončila

Větrný Jeníkov (Jihlavsko) - Opravy dálnice D1 v Kraji Vysočina pro letošek skončily. V noci na dnešek zmizela poslední dopravní omezení i v úsecích u Větrného Jeníkova na Jihlavsku a Velkého Meziříčí na Žďársku. ČTK to dnes řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) Jan Rýdl. Stavební práce budou pokračovat od příštího jara. V ostatních krajích je na D1 omezení ještě u Brna, kde by opravy měly skončit do středy, o víkendu by mělo zmizet poslední omezení na opravovaném mostu na 27. kilometru u Hvězdonic na Benešovsku.

ŘSD nyní připravuje rozmístění elektronických dopravních značek, které budou ve dvou úsecích D1 na Vysočině upozorňovat kamiony na zákaz předjíždění v případě špatného počasí nebo husté dopravy. "Budeme je instalovat tak, aby nejpozději 1. prosince stály a byly funkční," řekl Rýdl. Opatření bude zatím platit od prosince do konce února příštího roku. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že zákaz předjíždění kamionů bude ve směru na Brno od 79. kilometru po 103,5. kilometr a na Prahu od 133,5. kilometru do 104. kilometru.

Území Vysočiny se letos týkaly čtyři z šesti akcí modernizace dálnice mezi Prahou a Brnem. Opravované úseky D1 na Vysočině v součtu měří 43 kilometrů, na všechny se stavbaři zjara vrátí. Tento víkend dělníci odstraňovali provizorní dopravní značení mezi 98. a 104. kilometrem u Větrného Jeníkova a mezi 144. až 148. kilometrem u Velkého Meziříčí.

Od loňska je rozestavěných skoro 14 kilometrů D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde ŘSD kvůli zpoždění prací vyměnilo firmy. Zakázku za 1,75 miliardy korun nejdřív dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Další práce zhruba za 640 milionů korun tam letos udělala společnost Skanska. Výběr dodavatele pro zbývající část zakázky ředitelství dokončuje. "Předpokládám, že ještě do konce letošního roku se nám podaří podepsat smlouvu," řekl v neděli novinářům generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nejvýhodnější nabídku podle informací ŘSD podala Skanska, která nabídla dokončit opravu tohoto úseku za 31 týdnů a požaduje zhruba 1,4 miliardy korun bez DPH.

Od letošního jara stavbaři pracují mezi Velkým Beranovem na 119. kilometru a Měřínem na 134. kilometru a mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí. Obě tyto stavby mají být dokončeny v roce 2021, dohromady budou stát 3,4 miliardy korun bez daně. Opavy D1 mezi Koberovicemi a Humpolcem za 1,097 miliardy korun bez daně začaly letos v září, potrvají do listopadu 2021.

Rekonstrukce D1 mezi Prahou a Brnem je rozdělena do 20 úseků, dokončeno je 13. Příští rok by měli být stavbaři na sedmi částech dálnice měřících dohromady 71 kilometrů. Podle ředitele ŘSD Radka Mátla bude příští rok asi nejhorší stavební sezonou celé modernizace. V závěrečném roce 2021 by měli být stavbaři už jen na třech úsecích dálnice.