Dopravci stále čekají na definitivní uvolnění cest na Slovensko

Praha - Tuzemští dopravci jsou připraveni rychle obnovit své železniční a autobusové spoje na Slovensko, zatím však stále musí čekat na definitivní uvolnění cest hromadné dopravy přes hranice. Naopak do Rakouska a Německa by měly přibýt v polovině června další spoje. Vyplývá to z informací dopravců, které ČTK oslovila.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes se svým slovenským protějškem Igorem Matovičem oznámili od čtvrtka plné obnovení volného pohybu mezi oběma zeměmi. Nevyjasněné však stále zůstávají podmínky pro cestování hromadnou dopravou přes hranice. Slovensko totiž dosud nepovolovalo cesty vlaků a autobusů na své území. Dopravci proto nyní čekají na další vývoj situace.

"Podle informací, které jsme ověřovali na slovenské straně, oznámení o otevření hranic zatím nemá na povolení přeshraniční vlakové a autobusové dopravy vliv," řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Na další vývoj okolo slovenského opatření pro hromadné dopravce čekají i České dráhy a Leo Express.

Všichni tři dopravci ovšem jsou připraveni na rychlé obnovení spojů na Slovensko. České dráhy už zahájili jednání se svým slovenským partnerem ZSSK o urychleném obnovení společných linek. Zároveň už provádí některé provozní kroky, jako je příprava souprav, lokomotiv, strojvedoucích a vlakových čet, aby bylo možné provoz obnovit během několika dní. RegioJet chce co nejdříve obnovit své linky z Prahy do Bratislavy a Košic. Ondrůj uvedl, že pokud by zákaz byl zrušen ještě dnes, první spoje na Slovensko by mohly vyjet už o víkendu. Leo Express počítá s nasazením spojů na lince z Prahy do Košic podle poptávky cestujících. Zároveň dopravce doufá i v brzké otevření hranic mezi Slovenskem a Ukrajinou, aby mohl obnovit i svou autobusovou linku na Ukrajinu.

Jednodušší je pro dopravce naopak situace při cestách do Rakouska a Německa. RegioJet už do obou zemí začal jezdit v minulých týdnech, dráhy v polovině května obnovily vlaky do Německa, které od 14. června dále rozšíří, od 15. června pak začnou jezdit i do Rakouska.