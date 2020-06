Dopravci obnoví spoje do ciziny, na Slovensko v neděli a pondělí

Praha - Tuzemští dopravci začnou s postupným obnovováním spojů do okolních zemí. První vlaky na Slovensko vyšle RegioJet v neděli, od pondělí pak také České dráhy a od čtvrtka také Leo Express. V polovině června pak přibudou i další vlakové spoje do Rakouska a Německa. Čekat naopak musí nadále u vlaků do Polska. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. Od čtvrtka byla zrušena všechna omezení cest na Slovensko, od dnešních 12:00 se pak uvolnilo i cestování mezi Českem, Rakouskem a Maďarskem.

České dráhy první spoje do zahraničí obnovily už od 25. května na trase mezi Prahou a Berlínem, kde dosud vypravují tři páry vlaků denně. Další mezinárodní spoje přibudou v příštím týdnu. Od pondělí začne jezdit několik prvních spojů na Slovensko, o den později pak už počítají s téměř plným provozem vlaků k východním sousedům.

Další posílení mezinárodního provozu dráhy plánují na další týden. Od 15. června bude obnoven povoz vlaků z Prahy do Lince a také z Prahy přes Vídeň do Štýrského Hradce. O den později budou vlaky ze Štýrského Hradce jezdit přes Prahu až do Berlína. Dráhy dále posílí i spoje do Německa. Od 14. června obnoví plný provoz linky Praha - Berlin - Hamburg/Kiel a od 15. června také spoje mezi Chebem a Norimberkem. Linka z Prahy do Mnichova bude kvůli výluce na trati obnovena až v červenci, do té doby bude jezdit pouze do Plzně.

Dráhy naopak musí čekat na definitivní povolení cest do Polska a Maďarska, následně obnoví i spoje do těchto zemí. Prodej jízdenek na mezistátní vlaky přes e-shop dráhy spustí v příštím týdnu.

RegioJet chce zahájit provoz na Slovensko ještě tuto neděli, první vlaky by měly jet z Prahy do Košic a Bratislavy. Celkem půjde o pět zpátečních spojů. Prodej jízdenek zahájí ještě dnes. Další vlaky bude RegioJet přidávat do provozu během příštího týdne. Dopravce zároveň od 15. června obnoví vlakové spoje z Prahy do Vídně, na konci měsíce pak spustí zcela novou vlakovou linku do Chorvatska a v červenci i do Budapešti. V současnosti RegioJet provozuje autobusové spoje do Německa a Rakouska a také Londýna nebo Amsterdamu. Během června dopravce navíc spustí i autobusové linky do Budapešti, dále do Švýcarska a Francie.

Na Slovensko se brzy vydá i Leo Express. Černozlaté vlaky by mezi Prahou a Košicemi měly vyjet od čtvrtka. Dopravce tak urychlil přípravy linky, původně chtěl obnovit spojení od 15. června. Leo Express začne nejprve s jedním vlakem za den, spojení bude následně postupně posilovat. Od července by se pak měl vrátit k plnému provozu. Dopravce chce také po otevření hranic mezi Slovenskem a Ukrajinou obnovit spoje do Lvova a čeká i na možnost cest do Polska.