Dopravci mohou od příštího týdne obnovovat své linky do zahraničí

Praha - Tuzemští vlakoví a autobusoví dopravci budou moci od pondělí obnovovat své linky pro cestující do zahraničí. Jako první z velkých dopravců začne do ciziny jezdit RegioJet, který ve středu vypraví autobusy do Německa a brzy i Rakouska. Ostatní dopravci zatím vyčkávají, klíčové budou zejména podmínky pro cestování do dalších sousedních států. Zákaz v Česku platil od 14. března, dopravci kvůli tomu museli zrušit desítky spojů. O zrušení zákazu rozhodla na začátku týdne vláda.

RegioJet zahájí svůj mezinárodní provoz do zahraničí ve středu 13. května, kdy začnou jezdit autobusy do Drážďan a Berlína. Následující týden pak chce společnost obnovit i spojení do Vídně. Vedle toho dopravce sleduje také situaci na Slovensku. Linky k východním sousedům je dopravce připraven obnovit hned, jakmile to bude možné.

Ostatní dopravci zatím se spuštěním svých mezinárodních linek vyčkávají. Pro Leo Express jsou klíčová spojení do Polska a na Slovensko. Obě země však zatím nepovolují vstup cizinců do země. Dopravce chce po uvolnění tamních zákazů prodloužit do těchto zemí své spoje mezi Prahou a Ostravou.

České dráhy už na začátku týdne uvedly, že o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají, a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost totiž zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území.

Zákaz mezinárodní osobní dopravy platil od 14. března, dopravci museli zrušit desítky spojů. Vláda minulé pondělí tento zákaz zrušila. Podmínky pro cesty do zahraničí budou stejné jako v případě individuální dopravy. Na hranicích tak bude policie u cestujících kontrolovat podmínky pro cesty do a ze zahraničí. Lidé se musí při návratu do vlasti prokázat negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.