Dopravci a CK uvažují o úvěru z COVID plus

Praha - Někteří dopravci i cestovní kanceláře uvažují o podání žádosti o úvěr z programu COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy zasažené v souvislosti s koronavirem. Vyplývá to z vyjádření zástupců společností z dopravy a cestovního ruchu pro ČTK. Rozšíření programu o tato odvětví na konci června schválila vláda, změnu notifikovala také Evropská komise. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která za půjčky u tohoto programu ručí, začala od dopravců a firem z cestovního ruchu přijímat žádosti v úterý.

Z velkých dopravců deklaroval zájem o čerpání záruk z programu například Leo Express. "O využití programu COVID plus nyní jednáme s bankou, ta ovšem zatím nemá k dispozici konkrétní metodiku. Ve chvíli, kdy banka obdrží parametry pro čerpání, budeme žádat plnou částku, která u naší firmy bude možná, jelikož jsme byli zasaženi vysokou ztrátou, kterou stále vyčíslujeme," řekl mluvčí Leo Express Emil Sedlařík. Společnost v minulosti připustila, že kvůli koronavirové krizi eviduje ztráty ve stamilionech korun.

Konkurenční RegioJet bude o případné žádosti teprve rozhodovat, společnost se nejprve chce seznámit s podmínkami programu. "Pokud bychom programu využili, tak určitě pro to, abychom tímto podpořili další růst našich aktivit, což bude mít pozitivní dopad na rozvoj kvalitních služeb ve veřejné železniční dopravě a také například na zaměstnanost," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj.

Podporu může využít i letecká společnost Smartwings. Dotaz, zda touto cestou o půjčku požádá, zatím nekomentovala. Kvůli koronavirové krizi se dostala do problémů a ohlásila propuštění až 600 zaměstnanců. Stát podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jednal se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které by firmě pomohly překonat dopady zastavení provozu. Podmínkou by v takovém případě bylo přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Při čerpání půjčky ze standardních programů stát podle Havlíčka žádné specifické požadavky vůči konkrétním firmám mít nemůže.

O půjčky se státní zárukou z programu COVID plus by mohly požádat také některé cestovní kanceláře. "Aktuálně studujeme možnosti a zvažujeme další postup. Zjišťujeme, zda se nově tento program bude opravdu týkat i nás a za jakých podmínek," uvedl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný. O úvěru z programu uvažuje také cestovní agentura Invia, sdělila ČTK její mluvčí Andrea Řezníčková. Zájem by mohla i CK Blue Style. "V tuto chvíli možnosti čerpání financovaní buď z programu COVID III, nebo COVID plus prověřujeme," řekla mluvčí CK Jana Ondrejechová.

Program COVID plus je zaměřen na firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. EGAP garantuje 80 procent jistiny. Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března. EGAP dosud v rámci programu schválil 22 záruk za zhruba 3,6 miliardy korun.

Záruky poskytované EGAP umožnila dubnová novela zákona, podle které se rozšířila činnost EGAP o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby s cílem posílení likvidity podniků. Záruka bude platná maximálně tři roky pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

V důsledku koronavirové krize ministerstvo financí zvýšilo pojistnou kapacitu EGAP ze 142 miliard na 330 miliard korun.

jif sip mal