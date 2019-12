Doprava do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou zkolabovala

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Doprava do hlavních středisek středních a východních Krkonoš Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou dnes kolem poledne zkolabovala. Silnice zaplnila auta turistů, kteří přijeli do hor strávit konec roku a oslavit příchod roku nového. Policie příjezdové silnice do středisek na čas uzavřela. Situace se začala zklidňovat před 16:00. ČTK to řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Turisté a návštěvníci hor během dopoledne ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou zaplnili všechna parkoviště. Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulovaly posílené policejní hlídky. "Dopravní situaci budou v obou střediscích policisté i nadále monitorovat," řekla Vlčková. Situace se odpoledne zlepšila i díky tomu, že střediska začali opouštět jednodenní lyžaři.

Zimní střediska jsou nejvíce naplněná turisty právě na přelomu starého a nového roku. Pro hoteliéry jde o vrchol sezony. Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou nabízejí, spolu s areálem na Černé hoře, momentálně nejlepší podmínky k lyžování v Krkonoších.