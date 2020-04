Doplňovací senátní volby na Teplicku budou nejpozději v červnu

Praha - Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku asi budou nejpozději v druhé polovině června. Sněmovna dnes takřka jednomyslně schválila zákon, podle něhož se tyto volby musí uskutečnit do letních školních prázdnin. Pokud s tím bude souhlasit i Senát, prezident Miloš Zeman bude muset tyto volby vyhlásit před koncem května.

Voliči na Teplicku si měli původně vybírat nástupce zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila krizovým opatřením kvůli epidemii nového koronaviru. Nejvyšší správní soud však následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci.

První kolo voleb by se mělo konat nejpozději 19. a 20 června, aby případné druhé kolo se dvěma finalisty mohlo být 26. a 27. června. Prezident má termín voleb stanovit alespoň 20 dní předem. Voliči budou vybírat z desítky kandidátů, mezi nimiž měli rozhodovat na jaře. Zákon totiž stvrzuje platnost dosavadních kroků v přípravě voleb včetně registrace kandidátů.

Nejvyšší správní soud kritizoval vládu za to, že o odkladu voleb rozhodla bez souhlasu zákonodárců. Ministerstvo vnitra ale v předloze trvá na tom, že postup byl legitimní a důvodný. Pokud by mělo připravit zákon, stal by se podle vnitra účinným zřejmě jen pár hodin před otevřením volebních místností.

Vítěz se ujme mandátu na zbytek Kuberova volebního období, tedy asi na čtyři roky. Mandát chce získat teplický primátor Hynek Hanza (ODS), ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) nebo ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených). Z deseti zaregistrovaných adeptů odstoupil kandidát Pirátů Tomáš Tožička kvůli kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích.