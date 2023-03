Dopad gigafactory v Líních Plzeň vyčíslila na 12 miliard Kč, stavbu dál odmítá

Plzeň - Plzeň dál odmítá výstavbu továrny na výrobu baterií do elektromobilů, kterou zvažuje koncern Volkswagen (VW) na záložním armádním letišti Líně u Plzně. Dopad, který by stavba na město měla, vyčíslila Plzeň na 12 miliard korun. Vedení radnice o tom informovalo ministry vlády ČR a předalo kabinetu seznam nezbytných kompenzačních projektů, které by podle Plzně musely vzniknout, pokud by stát projekt přes nesouhlas města prosadil. Primátor Roman Zarzycký (ANO) v tiskové zprávě zopakoval, že projekt gigafactory není pro region vhodný, je nepřipravený a vláda ho chce prosadit na sílu. Reakci ministerstva průmyslu ČTK zjišťuje.

Vláda o továrnu VW za 120 miliard Kč velmi stojí. Možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci autoprůmyslu ČR. VW se má do června vyjádřit, zda zvolí Líně, Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027 až 2028. Kabinet stanovil klíčové stavby v lokalitě, které by bez gigafactory nevznikly, a je připravena dát na ně devět miliard korun.

"Ještě před pár týdny platilo, že se Volkswagen do konce března rozhodne, zda fabriku v Česku vůbec chce. Teď se z médií dozvídáme, že rozhodne v červnu. Příprava takto rozsáhlé investice salámovou metodou je pro nás nepřijatelná," uvedl primátor. Město chce být ale připraveno na všechny možné scénáře, a proto analyzovalo dopady gigafactory na Plzeň, které její představitelé vyčíslili na 12 miliard korun. Seznam kompenzačních opatření předali podle Zarzyckého příslušným ministrům 15. února na Úřadu vlády.

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer tento týden novinářům řekl, že koncern Volkswagen bude zřejmě potřebovat na finální rozhodnutí o lokalitě pro chystanou továrnu více času. Zdůvodnil to případným zohledněním změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá v Evropě. Zástupce Škody Auto Michal Kadera ve středu řekl, že by se koncern měl rozhodnout na začátku léta, zhruba v červnu.