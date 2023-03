Dončič s Irvingem dohromady 82 body dovedli Dallas k výhře nad Philadelphií

New York - Basketbalisté Dallasu zdolali po pěti porážkách z posledních šesti utkání Philadelphii 133:126 a k cennému triumfu je dovedli Luka Dončič a Kyrie Irving. Hvězdný Slovinec nasbíral 42 bodů a 12 asistencí, americký rozehrávač přidal 40 bodů a šest přihrávek. Stali se prvními spoluhráči v historii Dallasu, kteří v jednom utkání NBA nasbírali každý alespoň 40 bodů.

Dončič a Irving vytvořili klubový rekord jako teprve pátá dvojice spoluhráčů za posledních 30 let. "Byli jsme dnes připraveni na velké představení. Já i Luka. Jsem rád, že se naše tvrdá práce konečně promítla i do výsledku, protože jednoznačné to nebylo," řekl Irving.

Dallas se sice díky skvělé třetí čtvrtině dostal do vedení 91:71 a 110:91, Sixers nicméně odpověděli 15 body v řadě na začátku poslední části. Domácí však opět zabrali, utekli na dvouciferný rozdíl a výhru uhájili. I díky tomu, že trefili 25 trojek ze 48 pokusů.

"Každý z nich, komu se nahrálo, proměnil trojku. Občas takový zápas zažijete, dnes to zažil Dallas," povzdechl si trenér Sixers Doc Rivers. Dončič trefil sedm trojek, Irving šest, Reggie Bullock pět a další tři hráči po dvou. Hostující tým táhl Joel Embiid s 35 body a osmi doskoky, Tyrese Maxey dal 29 bodů a James Harden 27 bodů a 13 asistencí.

Basketbalisté Golden State přehráli Los Angeles Clippers i bez zraněného Stephena Curryho 115:91. Hvězdou duelu byl Jordan Poole, který si připsal 34 bodů: trefil pět trojek a 11 z 12 trestných hodů. Klay Thompson přidal 19 bodů a 11 doskoků.

Warriors v poločase ztráceli 11 bodů, třetí čtvrtinu ale ovládli drtivě 42:16. Závěrečnou pak 28:19. V tabulce Západní konference jsou pátí, naopak Clippers klesli za Dallas na sedmé místo. Hostům nestačilo 21 bodů Kawhiho Leonarda či 12 bodů a 20 doskoků Masona Plumleeho. Paul George zůstal jen na 11 bodech a Russell Westbrook, jenž v novém dresu stále čeká na výhru (0-4), měl bodů osm.

Washington přehrál Toronto 119:108, Kyle Kuzma k tomu přispěl 30 body. San Antonio ve třetí čtvrtině (31:16) smazalo poločasovou ztrátu dvou bodů a zdolalo Indianu 110:99. Tým spoléhal především na Jeremyho Sochana s 22 body a 13 doskoky.

NBA:

Dallas - Philadelphia 133:126, Golden State - LA Clippers 115:91, San Antonio - Indiana 110:99, Washington - Toronto 119:108.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 63 45 18 71,4 2. Philadelphia 62 40 22 64,5 3. New York 64 37 27 57,8 4. Brooklyn 62 34 28 54,8 5. Toronto 64 31 33 48,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 62 45 17 72,6 2. Cleveland 65 39 26 60,0 3. Chicago 63 29 34 46,0 4. Indiana 64 28 36 43,8 5. Detroit 63 15 48 23,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 63 33 30 52,4 2. Atlanta 62 31 31 50,0 3. Washington 62 30 32 48,4 4. Orlando 63 26 37 41,3 5. Charlotte 64 20 44 31,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 61 38 23 62,3 2. Dallas 64 33 31 51,6 3. New Orleans 63 31 32 49,2 4. San Antonio 63 16 47 25,4 5. Houston 62 13 49 21,0

Severozápadní divize:

1. Denver 63 44 19 69,8 2. Minnesota 64 32 32 50,0 3. Utah 63 31 32 49,2 4. Portland 62 29 33 46,8 5. Oklahoma City 62 28 34 45,2

Pacifická divize:

1. Sacramento 61 36 25 59,0 2. Phoenix 63 34 29 54,0 3. Golden State 63 33 30 52,4 4. LA Clippers 65 33 32 50,8 5. LA Lakers 63 30 33 47,6