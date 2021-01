Dominik Turza se s maňáskem Adolfeenem stal fenoménem internetu

Praha - Plyšový maňásek Adolfeen, který byl původně pro hudebníka a dýdžeje Dominika Turzu pomůckou při léčbě ze závislosti na drogách a alkoholu, se stal fenoménem internetu. Adolfeenovy písně i osobité recepty a cestopisy na internetu pravidelně sledují desítky tisíc domácností, například video ke skladbě Corona Firus má na youtube přes 3,3 milionu zhlédnutí.

"Adolfeen říká, co si myslí a skrze moji ruku to, co si myslím já. Většinou se snaží být apolitický a sdělit, co má na srdci, tedy vlastně na ploutvi. A ta upřímnost a předvádění charakterových vad lidi baví," řekl Turza v rozhovoru s ČTK.

Turza, který německý přízvuk svého Adolfeena odkoukal od svého oblíbeného komika Craiga Fergusona, maňáska zubatého delfína vytvořil v rámci terapie ke konci své léčby v únoru loňského roku. Jeho scénky a písně se na sociálních sítích rychle staly jakousi terapií pro mnoho lidí, kterým zlepšuje náladu svými reakcemi na aktuální dění.

"Dostávám stovky zpráv, že to lidi baví a realitu překonávají mnohem lépe díky tomu, že se zasmějí mému absurdnímu humoru. Tak mám pocit, že něco společnosti vracím za to, co jsem jí 'udělal'. Ale s Adolfeenem se snažíme i o charitativní akce. Letos se chci věnovat primární prevenci proti braní drog," uvedl Turza.

V některých písních a klipech oblíbených mladou generací, jako například v Nečum na mě se Adolpheen nevyhýbá vulgaritám. "Překvapilo mě, kolik dětí to přitáhlo, ale negativních ohlasů od rodičů mám minimálně. Adolpheen je primárně určený pro dospělé, ale je také proti drogám a alkoholu. Pokud se mu tedy podaří pár děcek odradit od toho dát si jointa, protože říká, že kouřit trávu špatné, tak je to vítězství a něco důležitějšího, než že občas řekne sprosté slovo," konstatoval Turza.

Maňásek Adolfeen reaguje na aktuální situace, přičemž není zastánce žádné velké politické strany. Jeho tvůrce Turza si však vážně pohrává s myšlenkou kandidovat na příštího prezidenta České republiky. "Asi bych do prvního kola s Adolfeenem šel, v době volby mi bude čtyřicet let a 50.000 podpisů seženu. Chtěl bych ukázat, že lidé jsou ochotni dát hlas nesmyslnému kandidátovi maňáskovi, protože nejsou spokojeni s tím, co s děje a jací kandidáti se hlásí," sdělil Turza. "Samozřejmě bych s Adolfeenem nemohl být prezidentem, ale dokážu si představit politické diskuze se sofistikovanými kandidáty. Líbilo by se mi dát politikům najevo, že si z nich lidi dělají legraci skrze maňáska," dodal.

Turza, který jako DJ Roxtar působil jako host ve skupině Pražský výběr, nedávno vydal digitální album s názvem Je mi to jedno, kterému předcházel singl a videoklip Drž hubu, v němž hostuje raper Kapitán Demo. Na albu se podílel také basista Anety Langerové nebo Davida Kollera Jakub Vejnar. "Poprvé v životě - a doufám, že ne naposledy - jsem vytvořil plnohodnotné album, kde se skrze toho delfína můžu vyjádřit nejen po stránce beatů, ale taky jako člověk, který sděluje svůj nelehký příběh a zkušenosti. Teď řešíme, jak bude vypadat prezentace písní z desky. V létě bychom rádi s Adolfeenem vystoupili na party na diskotékách, O2 arenu spolu asi nevyprodáme," dodal Turza.