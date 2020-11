Dombrovskis: EU dál počítá se cly na americké zboží kvůli Boeingu

Brusel - Evropská unie i nadále počítá se zavedením cel v objemu čtyř miliard dolarů (téměř 90 miliard Kč) na dovoz zboží ze Spojených států v odvetě za podporu, kterou Washington poskytoval výrobci letadel Boeing. Oznámil to místopředseda Evropské komise (EK) Valdis Dombrovskis, a to jen krátce před dnešním jednáním ministrů obchodu unijních zemí. Právě ti o konkrétním termínu zavedení avizovaných cel rozhodují.

Evropská cla jsou zatím posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc výrobcům letadel, který se táhne už 16 let. Spojené státy už dříve zavedly cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Světová obchodní organizace (WTO) koncem října povolila také celní odvetu ze strany EU vztahující se na podporu, kterou Washington poskytoval Boeingu.

"Spojené státy zatím nepřistoupily na zrušení svých cel," zdůvodnil Dombrovskis krok, jehož načasování by na dnešní videokonferenci měli schválit zástupci unijních vlád. Evropský blok chce podle místopředsedy komise dál vyjednávat o zrušení cel na obou stranách. K odvetě sáhne přesto, že byl novým americkým prezidentem zvolen kandidát Demokratické strany Joe Biden, od něhož si unie slibuje zlepšení obchodních vztahů proti jeho končícímu předchůdci Donaldu Trumpovi.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli řekl, že dnešní hlasování lídrů unijních zemí o zavedení nových cel na dovoz zboží z USA by mělo vzít v potaz výsledky amerických voleb. On sám by rozhodnutí nechal na začátek příštího roku, až začne fungovat nová americká administrativa. Podle Petříčka jde o ekonomicky citlivé téma a Bidenův příchod by mohl přispět ke zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy.

Podle německého ministra Petera Altmaiera, který dnešní videokonferenci předsedá, je logické, že unie přijde s reakcí na americká cla. Brusel s ohledem na předvolební kampaň v USA nezavedl cla hned po získání souhlasu WTO. Očekává se, že ministři by se mohli shodnout na jejich platnosti od tohoto týdne.

Cla se s největší pravděpodobností dotknou amerických letadel a jejich součástí, ovoce, ořechů a dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží, od stavebních strojů až po stoly pro kasina.